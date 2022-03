Zahřešíme si! Václav Kopta prozradil, co ho nejvíce pojí s manželkou

Zdroj: Profimedia

Oblíbený herec Václav Kopta se od 12. března objeví na obrazovkách České televize ve staronové roli moderátora druhé řady pořadu Peče celá země. Jak pro kafe.cz prozradil, jeho vztah k pečení nejrůznějších dobrot se díky němu prohloubil, ale že by uvažoval o tom, že se stane profesionálním kuchtíkem a cukrářem, to prý nehrozí.

„Jsem tam proto, abych navozoval takovou tu příjemnou atmosféru pořadu, rozhodně nic nehodnotím, ale spolu s kolegyní Terezou Bebarovou posouváme děj soutěže kupředu. Ani mě nenapadlo, že bych po téhle zkušenosti vysedával u trouby. Nejsem a nebudu určitě tvůrcem nějakých štrúdlů, koláčů nebo buchet. To přenechávám manželce, která je výrazně zdatnější ozdobou naší kuchyně a jen když je třeba, tak trošku něco utrousím, ale kecalem nejsem,“ prozradil na sebe Vašek.

Přesto dejme na chvíli stranou vaši přirozenou skromnost. Už dvakrát jste se zapojil do pořadu Peče celá země, takže i absolutní neumětel by jistě řadu věcí pochytil, okoukal a rozšířil své kuchařské obzory. Neříkejte, že vás cukrářská tvorba nechala úplně chladným.

„No, přiznávám, že nenechala, to je fakt. V jedné věci jsem opravdu hvězda, a to při tvorbě mojí speciální vynikající bábovky. Tu vytvářím pro rodinu tak dvakrát do roka, aby to pro ni byla vzácnost a zapojuji při její tvorbě do díla veškerou invenci. No, trošku něco naznačím, ale komplexní recept si ponechám pro sebe. Je to tak, že si prostuduji při její výrobě řadu bábovkových receptů a z nich vytvořím takový konglomerát a ve finále své dílo doladím ještě tím, že ji na závěr poleju čokoládou. A ne nějakou blemcavou, ale kvalitní, což z mé bábovky udělá takový Rolls Royce mezi cukrářskými výrobky. Ta tvorba je, abych to přiblížil, něco podobného, jako když se brousí diamant,“ prozradil herec a moderátor.

Jak doplnil, na natáčení letošní řady pořadu pilně trénoval průběžně dva roky. Jedl pravidelně každé tři hodiny, takže se stále udržoval v závodní formě, protože je údajně ve všem člověkem zodpovědným.

„Je to tak. Během natáčení jsem k běžné stravě přidal sladké, takže katastrofa bylo skoro na spadnutí. Děsím se chvíle, kdy nade mnou má lékařka pozdvihne obočí a zvýší dávku léků na snížení krevního cukru. Přeci jen sladkosti útočí a na těle to bývá vidět,“ opět s úsměvem uvedl Kopta.

Nechme tedy na závěr stranou sladkosti. My chlapi jsme spíše masožravci, takže rozumíte si u sporáku, pomineme-li výrobu Koptovy bábovky, třeba s tvorbou řízků nebo gulášku?

„Nějak se mi nedostává času, abych to zvládal. A navíc, od doby, co dcery přešly na vegetariánskou stravu, tak nemám skoro nikoho, pro něhož bych to dělal. Je fakt, že manželka mi zůstala jako milovnice oné lehce nezdravé krmě věrná, takže si občas spolu ukuchtíme nějakou tu masožravou čuňárnu, zahřešíme si, ale jinak si nejvíce pochutnáváme na rybách a sem tam zařadíme i zeleninu. Ty časy, kdy jsem byl ozdobou kuchyně a vyráběl guláše a jiné pochoutky z masa, jsou nenávratně pryč. Bohužel, nebo bohudík? Kdo ví,“ dodal Vašek Kopta.