Václav Kopta ukázal manželku: Téměř čtyřicet let vztahu, začátky nebyly lehké

Václav Kopta se Simonou Vrbickou tvoří jeden z nejstálejších párů českého showbyznysu, za dva roky oslaví manželé čtyřicet společných let. I když začátky nebyly jednoduché, Kopta a jeho žena jsou stále jako zamilované hrdličky, což předvedli na nedávných fotkách z dovolené.

Václav Kopta a Simona Vrbická se dali dohromady během studií na konzervatoři a bylo jim pouhých 17 let! Svatba proběhla o 13 let později a dnes mají manželé dvě krásné dospělé dcery.

Vzhledem k útlému mládí, ve kterém se dvojice seznámila, ale začátky jejich vztahu připomínaly jízdu na horské dráze.

"My jsme prožili poměrně bouřlivý vztah, než jsme zjistili, že chceme být opravdu spolu a že spolu chceme rodinu. Prošli jsme si různými peripetiemi," svěřila se před časem Vrbická webu super.cz.

Kopta ale s humorem sobě vlastním slova své ženy ještě doplnil. "Já ne teda. Simona teď mluví hodně za sebe. Já jsem to bohužel nezažil a těžce to nesu. Jediný můj jiný vztah byl s Petrem Maláskem a to taky nedopadlo úplně dobře," smál se herec.

Kopta prozradil recept na šťastné manželství, je to LÁSKA!

"Tolerance, společné záliby a smysl pro humor," prozradila Simona Vrbická výše zmíněnému webu recept na spokojené manželství.

Václav Kopta ale tvrdí, že nejdůležitější je láska. "Vždycky mě zaráží, jak z toho moje žena kličkuje těma frázema o toleranci. Přátelé, je to láska," doplnil svou manželku.

Za relaxem vyráží Kopta s rodinou každý rok do Chorvatska a ani letošní rok nebyl výjimkou. Na Instagramu se pak herec pochlubil fotkou své ženy v plavkách.

Herec tradičně vyrazil s rodinou do Chorvatska a ukázal křivky své manželky Simony

Václav Kopta si po náročném pandemickém roce, kdy se dokonce na čas stal profesionálním řidičem autobusu, užil dovolenou naplno.

"I letos, ostatně jako každoročně, strávíme s rodinou letní dovolenou v Chorvatsku. Máme tam oblíbené místo a vždy se rádi vracíme, jezdíme pravidelně na 14 dní," řekl Václav Kopta super.cz.

Herce ale čekají kromě dovolené i pracovní závazky. "Během léta také hraji, takže letošní prázdniny pro mě budou pracovní i odpočinkové, ostatně tak jako každým rokem. Ve volných prázdninových dnech budeme cestovat po Čechách, na to se také moc těším. A hlavně se těším na diváky a na kolegy," uzavřel.

Kopta se pochlubil svojí sexy manželkou Simonou Vrbickou.