Václav Kopta o covidu: K tomu parchantovi se vracet nebudu a nechci

Václav Kopta je, jak známo, mužem mnoha řemesel. Vůbec není jen oblíbeným hercem, bavičem, moderátorem či muzikantem, ale nedávno proslul i jako řidič MHD a ještě dříve jako včelař a domácí kutil.

Zapomněl jsem ještě na nějakou další profesi?

Ano, jedna docela důležitá. Chybí tu textařina. Já jsem v posledních měsících díky tomu, že byla divadla zavřená, měl času víc, než je zvykem a vrátil se ke své kdysi původní profesi z devadesátých let, kdy jsem se živil jako autor textů. Napsal jsem několik písniček pro své přátele a chystáme i nový muzikál v Divadle Broadway. O čem to bude? To si, s dovolením, zatím nechám pro sebe.

Hm, docela solidní sbírka. To hlavní je ovšem u tebe herectví, i když současnost, díky covidu, téhle činnosti zrovna moc nepřeje. Ty jsi si díky tomuhle parchantovi, jak mu říkáš, loni prožil své.

To je fakt a vzpomínky to nejsou nejlepší a skutečně to parchant je, ale vracet se k tomu nebudu a nechci. Jsem rád, že jsem to přestál a momentálně je to pro mne uzavřená kapitola, která má šťastnou dohru v tom, že když jsem si nedávno nechal udělat test na protilátky, tak jsou dostatečně vysoké na to, abych se nemusel dalších problémů obávat. Dodržuji všechno, co se má a hlavně jsem šťastný, že naše babička, matka mé manželky, které je 87 let, je po obou dávkách vakcíny a jsme tedy klidnější, že snad je vše nedobré v rodině za námi.

Dobrá, dobrá, takže ke covidu ještě poslední drobnost. Máš skoro půl roku po vítězném boji. Necháš se ty sám očkovat?

Všichni jsme dospělí a máme dostatečné zdroje, abychom se sami svobodně rozhodli, jestli o očkování budeme stát nebo ne. Nevím, proč bych já osobně měl dávat nějaká doporučení a vyjadřovat se k tomu. Nejsem vakcinolog ani imunolog a říkám, že každý má zodpovědnost za svůj život a zdraví a musí se rozhodnout sám. Proto očkování ano či ne nechám na každém z nás.

Zmínili jsme, co všechno jsi dělal a děláš. Život se volným tempem snad vrací do starých kolejí, takže převládá opět u tebe kumšt a co vlastně pro své příznivce chystáš?

No, víte, kumšt je vlastně všechno, co člověk dělá s chutí a rád a samozřejmě i dobře a je jedno je-li to vědec, doktor, nebo herec. Já jsem aktivní člověk a věřím, že dříve nebo později se podaří situaci zvládnout. A co chystáme? My jsme připravili v divadle Komorní Kalich premiéru představení Butch Cassidy a Sundance Kid neboli western z Bohnic. Je to o šílencích, kteří pod dozorem zdravotní sestry prožívají na psychiatrii svá dobrodružství. Jednoho cvoka hraje Pepa Polášek, druhého já a sestru, která se o nás stará moje žena Simona Vrbická-Koptová. Je to taková komorní komedie a věřím, že to bude diváky bavit.

Velkým hitem bude bezesporu inscenace Werich, jejíž premiéra proběhne 14. června na letní scéně Musea Kampa. První čtenou zkoušku jste s protagonisty tohohle díla absolvovali 22. března. Kývnul jsi na nabídku hlavní role, tedy Jana Wericha v nejlepších letech, hned, nebo jsi třeba váhal a co rozhodlo o Tvém ANO?

Víte je to pro mne velká čest a zodpovědnost zahrát si jednoho z našich velikánů. Byla to výrazná osobnost, nesmírně moudrý vzdělaný a zvídavý člověk. Je to velká výzva a ty já mohu stejně, jako jsem vždycky měl a mám rád Jana Wericha. Bude to pro mne takové symbolické uzavření kruhu. Někdy v roce 1975, kdy mi bylo deset let, mě otec několikrát vzal s sebou do onoho tajemně legendárního domu na Kampě a teď v pětapadesáti jsem se tam vrátil. Byly to silné emoce. Ano, když přišla ta nabídka zahrát si Jana Wericha, trošku jsem váhal, na chviličku mne to zaskočilo, a pak jsem si řekl a uvědomil, že je to obrovská pocta a prostě nešlo tak skvělou nabídku odmítnout.

Máme tu jaro a volným tempem se blíží letní měsíce. O práci jsme mluvili, ale jak se chystáš strávit dovolenou?

Tak to bych také rád věděl. Jako každoročně jsme si zarezervovali naše oblíbené místo v Chorvatsku, ale zda se nám podaří se tam v červenci dostat je otázka. Já věřím, že ano. Jsem vpodstatě konzervativní člověk a nevyhledávám exotické destinace, když se do něčeho a do někoho zamiluju, tak mi to vydrží na celý život. Podobně to mám i s dovolenou. Takže mě stačí oddychnout si s rodinou deset jedenáct dní v Chorvatsku a pak zase hajdy zpět do procesu. Jsem zvyklý pracovat i v létě, tak žádný problém. Teď jsem si užil nechtěné dovolené a jsem momentálně odpočatý až až. Tak zdravím vaše čtenáře a těším se brzy na prknec.

Zdroj: Youtube