Václav Kopta se stal vítězem Tváře: Je to veliké překvapení nejen pro mě

Zdroj: Profimedia

Devátá řada show Tvoje tvář má známý hlas má svého vítěze. V posledním kole porazil Václav Kopta všechny soupeře, včetně favoritky Ivy Kubelkové a s největším počtem bodů si odnesl šek pro charitu na 150 000 korun. Herec byl z výhry evidentně překvapen a prozradil, komu držel palec on.

Televizní diváci měli o víkendu poslední možnost vidět pohromadě osmičku soutěžících pořadu Tvoje tvář má známý hlas složenou z Moniky Absolonové, Václava Kopty, Ivy Kubelkové, Saši Rašilova, Denisy Nesvačilové, Martina Careva, Nikity Machytkové a Denise Šafaříka.

Absolutním vítězem deváté řady se stal herec a moderátor Václav Kopta. V posledním díle se přeměnil ve zpěváka Panjabi MC a odnesl si tučný šek, který samozřejmě věnoval charitě.

I když to Kopta absolutně nečekal, nakonec za sebou nechal Moniku Absolonovou, Ivu Kubelkovou i Nikitu Machytkovou. Jak na výhru oblíbený herec reagoval?

Přišel jsem do soutěže jako tažný kůň

"Jsem celý rozechvělý, jako ten fakír na létajícím koberci. Je to veliké překvapení, nejen pro mě. Umím si představit, že v srdcích příznivců mých kolegů zavlály temné prapory. Nicméně porota a okolnosti rozhodly takhle, tak to přijímám stejně pokorně, jako bych se umístil na jakémkoliv jiném místě. Každopádně nebudu lhát, mám obrovskou radost," radoval se Václav Kopta po skončení show v rozhovoru pro Nova plus.

Herec mimo jiné prozradil, že si vítězství nepředstavoval ani v nejdivočejším snu: "Ta výhra je úplné science fiction. Já jsem přišel do soutěže jako tažný kůň, který bude dělat v tom peletonu veselo a občas někoho třeba dojmu nebo zaskočím milým výkonem. Ale že tady budu stát se šekem a okolo mě budou padat ty zlatý nesmysly, to je veliká bizarnost a já to takto přijímám," dodal dojatý šampión deváté řady Tváře.

Tipoval jsem Moniku a Nikitu

"Já jsem tipoval mezi Monikou Absolonovou a Nikitou Machytkovou. To, že to dopadlo takhle, je překvapivé, ale z mého pohledu velice milé," prozradil Kopta výše zmíněnému webu, koho hádal jako vítěze.

"Hezký to bylo v druhém kole, když jsem si mohl vzít s sebou dceru. To bylo pro mě jako pro tatínka dojemné. Pak jsem si hodně užil Eltona Johna, kde jsem se sám doprovodil bez pomoci playbacku, což bylo riskantní, ale nakonec se to asi vyplatilo," zavzpomínal Václav Kopta na svou cestu soutěží.

"Nejsem na to zvyklej, většinou jsem se umisťoval někde, no jak říkám, takový ten tažný kůň, který jede v tom stádě. Beru to s nadhledem, taky je mi už hodně let ve srovnání s některými dětmi, sice ukazuji na Ivu (Kubelkovou), ale měl jsem na mysli Nikitu Machytkovou. Tyhle děti mají ještě celý život přes sebou a já se svými zkušenostmi zůstávám nohama na zemi a co se mi vybaví je ta dobrá atmosféra a fajn lidi," uzavřel herec.

Václav Kopta se během jednoho vystoupení dokonce sám doprovodil na piano