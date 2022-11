Proč Václav Neckář podstoupil operaci? PR manažer prozradil pravý důvod

Zdroj: Profimedia

Takhle si Václav Neckář své narozeniny nejspíše nepředstavoval. Místo oslavy svých devětasedmdesátých narozenin skončil na operačním sále. Podle jeho bratra Jana Neckáře je po zákroku zpěvák v pořádku.

Populárního zpěváka trápily delší dobu problémy s pohyblivostí, které ho provázely od roku 2002. Důvod operace původně tajil, později ho ovšem uvedl na pravou míru jeho PR manažer Pavel Plecháč. Nejspíše tak chtěl zamezit spekulacím, které kolovaly mezi fanoušky.

Plánovaná operace

Podle bratra Jana Neckáře byl zákrok plánovaný dva dny dopředu. Z jakých důvodů Václav operaci podstoupil říct nechtěl. „Ani jsme se s bráchou nedomluvili na tom, jestli mám poskytovat informace. Ale nesouvisí to s mozkem, nic takového to není,“ řekl Jan Neckář. O pár hodin později vyšel s pravdou ven pro TN.cz PR manažer zpěváka Pavel Plecháč. "Operaci podstoupil na oddělení urologie. Nebyl to tedy problém se srdíčkem nebo tak něco," uvedl. Zpěvák by měl údajně už z kraje týdne opustit nemocnici. "Daří se mu naštěstí dobře," dodal manažer.

Zdravotní problémy

Oblíbeného zpěváka trápí zdraví už delší dobu. V září musel kvůli zdravotním potížím zrušit vystoupení. Největší problém mu dělá pohyb. Po prodělání mrtvice v roce 2002 si prošel i logopedií. Zapomněl texty ke svým písním a musel se znovu učit správně tvořit věty. Neckář přiznal, že s následky mrtvice bojuje dodnes.