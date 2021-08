Václav Neužil popsal, jak trpěl: Kvůli roli Zátopka si sáhl na dno

Zdroj: Profimedia

Dlouho očekáváný snímek Davida Ondříčka Zátopek se konečně představí prvním divákům. Světovou premiéru měl na filmovém festivalu v Karlových Varech. Redakce Kafe.cz mluvila s hercem Václavem Neužilem, který si střihl roli legendárního atleta.

Podle Václava Neužila měl Zátopek obrovsky pevnou vůli. Tu musel nakonec prokázat i sám herec, když trénoval, aby se dostal do potřebné formy. „Bylo to náročné, běhal jsem několik let,“ řekl představitel slavného sportovce.

Hodně jsem zhubl

Neužil absolvoval intervalové tréninky, které mimochodem před více než sedmdesáti let poprvé vymyslel a zvedl právě Emil Zátopek. "Běhal jsem dlouhé tratě, osm, deset kilometrů, abych zhubl a získal běžeckou postavu," dodal Neužil, který zároveň začal jíst jinak.

To ale nebyla jediná změna, kterou musel herec podstoupit. Kvůli roli si totiž musel nechat vytvořit umělou pleš. "Pro roli to bylo dobré, ale v běžném civilním životě mi to přineslo různá úskalí. Asi tři čtvrtě roku jsem proto nosil čepici," přiznal herec.

Film Zátopek vstoupí do českých kin 26. srpna.