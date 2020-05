Běhal jsem v kanadách a poznal svoji hranici: Neužil na roli Zátopka dřel

„Naběhal jsem toho, myslím, docela dost. Měl jsem skvělého trenéra a zhubnul jsem. Poznal jsem, co je to intervalový trénink, což vymyslel mimochodem nechtěně Emil Zátopek. On trenéra neměl, ale svým přístupem v těch dřevních dobách to vymyslel,“ prozradil herec.

Skutečnou Danu Zátopkovou mezitím stále trápil tvar lýtek. Potřebovala, aby Neužil zahrál Zátopka věrohodně. Já jsem se o lejtka nikdy nestaral, ale Martha Issová, která hraje Danu, mě pak jednou tajně vyfotila na place a poslala je Daně,“ popsal zlomový okamžik Neužil.