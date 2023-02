Opilý Václav Noid Bárta byl agresivní a rád se pral: Dnes nepije už 6 let

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Václav Noid Bárta na první pohled působí jako ten největší pohodář, bývaly ale časy, kdy k němu měl velmi daleko. Ještě před šesti lety totiž dost pil a pod vlivem alkoholu se v něm probouzela agrese.

Václav Noid Bárta se otevřeně hlásí k tomu, že měl před lety problém s alkoholem, a mluví o tom, jaký mělo popíjení dopad na jeho život. Snaží se tak pomoci ostatním, kteří se například potýkají s podobnými problémy. Dnes už je to šest let, co vypil poslední skleničku, a zpětně nechápe, co ho vlastně k pití vedlo.

Přišel o práci i energii

V rozhovoru pro pořad Experti Václav Noid Bárta uvedl, že jeho konzumace alkoholu byla naprosto zbytečná a pramenily z ní ještě zbytečnější skutečnosti. „Že to byla taková škoda, o kolik práce jsem přišel a o kolik energie,” přemýšlel zpětně hudebník s tím, že se pod vlivem alkoholu leckdy i s ostatními bezdůvodně hádal.

Nezůstávalo ale jen u hádek. Bárta totiž přiznal, že byl pod vlivem alkoholu agresivní a nešel pro ránu daleko. Kolikrát se pak na různých akcích popral. „Vždycky jsem o sobě věděl. Spousta lidí ani nepoznala, že jsem napitý, byl jsem takový hodně společenský. Dřív se pilo daleko víc, teď už to není takový trend. Jen jsem se občas popral, když jsem se zastal třeba své partnerky,” vysvětloval muzikant, pro kterého je alkohol nyní absolutním tabu a naštěstí mu ani nechutná.

Rozvod jako impuls

Přestože si Bárta svůj problém dobře uvědomoval a chtěl jej řešit, nikdy nenašel potřebnou sílu. Jediné, co ho dokázalo změnit, byl odchod jeho manželky, která už měla jeho opileckých excesů plné zuby. „To byl ten poslední impuls k tomu, že chci dokázat, že to zase takový problém není, že bych se potřeboval nechat někam zavřít a trávit čas odvykačkou. Řekl jsem si, že ze dne na den přestanu pít, a to jsem také udělal,” svěřil se, jak se mu podařilo s alkoholem seknout.