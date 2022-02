Václav Noid Bárta o spolupráci s Burešovou: Evičku mám doma skoro pořád

Zdroj: Profimedia

Vašek Noid Bárta je nejen pilným skladatelem, zpěvákem, hercem, ale i rodičem. Zanedlouho se totiž stane potřetí otcem a k Terezce a Elišce přibude Anička.

„Je to tak, termín narození naší holčičky máme stanovený na plus minus dvacátý duben a nejen já a moje partnerka Eliška, ale i ostatní drobota, se nemůžeme dočkat. Na vše jsem připraven, zvládnu pomáhat s koupáním, přebalovat, prostě kromě kojení budu na vše kolem naší nové malé připraven s chutí a rád. Nejsem taťka začátečník, mám to už dvakrát vyzkoušené a zažité, žádný problém, jen radost,“ informoval kafe.cz nadšeně Vašek.

Takže paráda, ale přeci jen, když se doma sejdou čtyři příslušnice krásnějšího pohlaví, nebude to tak trochu přesila?

„Ale kdepak. Před časem jsem si přečetl článek o známém americkém herci Sylvestru Stallonovi, který má doma přesně to samé osazenstvo, jaké budu mít zanedlouho i já, tedy tři dcery a jednu ženu a nemůže si to vynachválit, proč bych tedy měl mít nějaké nervy já. Naopak. Holky jsou paráda a navíc to s námi chlapy umí. Vždyť to určitě znáte, otočí na vás ta kukadla, nasadí ten ďábelsky nevinný pohled a jste polapen do jejich sítí a splníte snad každé přání. Za mne jsou holčičky paráda, i když proč bychom s mojí velkou Eliškou neměli mít ještě v budoucnu kluka? Tak do čtyř pěti let bychom to mohli zkusit a prý podle odborníků by to mělo vyjít. No uvidíme,“ předestřel úvahy taťka.

Od rodinných radovánek je třeba zabrousit i k pracovním povinnostem. Jak bylo řečeno, Vašek je nejen pilným rozšiřovatelem rodiny, ale i neúnavným tvůrcem hudebních děl. Tím, co ho zaměstnává momentálně nejvíce, je seriál ZOO.

„To je fakt. Jednak mám rád zvířata, líbí se mi lokace, kde se točí, tedy v ZOO ve Dvoře Králové, a pak jde o fajn příběhy a pohybuji se mezi partou skvělých lidí. Já mám úžasný úkol na závěr každého dílu připravit jednu píseň, jednu coververzi, kterou můžu uchopit, jak já chci. To znamená, že já vezmi známou písničku, která je původně rychlá a udělám z ní ploužák, nebo opačně z pomalé pecky vyrobím pořádně rozjuchanou. Hrozně mě to baví a zdá se, že se to líbí i divákům a producentům, takže z toho mám velkou radost,“ pochlubil se skladatel, zpěvák a muzikant.

Hlavní představitelkou seriálu je Eva Burešová, jak s tou klape práce a spolupráce?

„Se všemi, kdo se kolem seriálu pohybují, je to paráda a nemám k ničemu moc připomínek. A s Evičkou? No tu mám doma skoro furt. Když netočíme u mě ve studiu, tak makáme na dalších písničkách, rozumíme si, jsme naladěni na stejnou notu, takže žádný problém,“ dodal Vašek Noid Bárta.