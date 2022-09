Václav Noid Bárta o třetí svatbě: Tentokrát je to naposledy, změnil jsem se

Zdroj: Profimedia

Václav Noid Bárta se potřetí oženil a věří, že tentokrát už je jeho manželka Eliška konečně ta pravá. Že jde o skutečnou lásku, dokazuje i fakt, že si známý zpěvák nepřál předmanželskou smlouvu.

Václav Noid Bárta si vzal za ženu matku svých dvou dětí, Elišku Grabcovou, se kterou několik let žil lidově řečeno na psí knížku. Hudebník si je ale vztahem s krásnou tanečnicí natolik jistý, že se rozhodl potřetí vstoupit do svazku manželského.

Svatba proběhla v malém resortu u rybníka, jelikož součástí programu bylo chytání ryb, což je jedním z mnoha koníčku ženicha.

"Cítíme se krásně, bylo to krásný, napsal jsem nám speciální skladbu, kterou otextoval můj otec a holky ji nazpívaly. Svědci brečeli, bylo to velice dojemné," popsali novomanželé CNN Prima News. "Teď si bereme tepláky a jdeme na ryby," prozradil hudebník, kam se s manželkou a svatebčany chystají po obřadu.

Předmanželskou smlouvu nechceme

Před veselkou prý přišla řeč i na předmanželskou smlouvu, se kterou Eliška Grabcová neměla problém a dokonce ji sama navrhla svému budoucímu choti. Václav Bárta ale toto gesto gentlemansky odmítl s tím, že si je láskou své ženy naprosto jistý.

"Předmanželskou smlouvu jsem nenapsal, nechtěl jsem. Eliška byla zlatá, že sama řekla že ji napíšeme, abych měl jistotu, že se mnou není pro peníze. Ale já jsem si tím naprosto jistej, že se mnou není pro peníze. Proto jsem sám řekl, že ji nechci, jelikož jít do toho vztahu s nedůvěrou nedělá nic dobrýho," vysvětlil muzikálový zpěvák zmíněnému webu.

"Takhle je to krásný, je to čistý a myslím si, že ten vztah vydrží, jelikož Eliška je úžasná ženská a dokonalá máma a já jsem se taky změnil. Už jsem jinej a vím co chci a co nechci, takže náš vztah má stoprocentní šanci na úspěch," uzavřel Bárta s úsměvem.

Václav Noid Bárta si v roce 2006 vzal zpěvačku Lucií Bílou, jejich vztah vydržel dva roky. Nejstarší dceru Terezku má s druhou manželkou, modelkou Gabrielou Dvořákovou. Jeho přítelkyní byla v minulosti také modelka Eliška Bučková.

Šťastní novomanželé prožili svůj den D v přírodě nedaleko Tábora