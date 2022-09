Václav Noid Bárta se bude potřetí ženit, detaily svatby práskla jeho Eliška

Zdroj: Profimedia

Hudebník Václav Noid Bárta se bude potřetí ženit. První víkend v září řekne ano své partnerce Elišce, se kterou má dvě dcery. Místo konání veselky si zamilovaný pár nechal pro sebe. Ostatní detaily však netajil.

Půvabná Eliška prozradila, že svatba bude velmi komorní. Mezi hosty bude dvanáct dětí a tak veselka bude spíše připomínat dětskou oslavu. Pro nejmenší hosty bude připravený skákací hrad. Vašek a Eliška tak při vymýšlení akce mysleli zkrátka na vše.

Speciální šaty

Pro Elišku si připravila svatební šaty návrhářka Tereza Sabáčková. Šaty budou speciální v tom, že budou uzpůsobené kojení. „Neuvědomovala jsem si, že svatba je už za chviličku. Až teď, při zkoušení, šatů mě to dojalo. Svatební šaty jsem měla vždy vysněné à la mořská panna, upnuté. Ta představa se ale rozplynula hned po prvním porodu. Teď je mým cílem mít ‚kojící‘ šaty, aby to fungovalo v rámci toho, že mám Aničku, která je plně kojená a je ještě malinká,“ prozradila pořadu Showtime Eliška. Bílých šatů si půvabná nevěsta dlouho neužije, po obřadu mají novomanželé v plánu vyrazit na ryby.

Třetí pokus

Pro Noida to bude už třetí svatba, jeho první ženou byla zpěvačka Lucie Bílá, druhou modelka Gabriela Dvořáková. „Doufala jsem, že si mě Vašek někdy vezme, že mě ale požádá o ruku tak brzy, to jsem absolutně nečekala. Říkala jsem si, že po dvou svatbách bude asi potřebovat nějaký větší časový rozestup a že třeba na stará kolena to přijde. Přišlo to ale mnohem dřív, tak jsem šťastná,“ dodala natěšená nevěsta.