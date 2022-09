Poslední slib Václava Postráneckého: Byl splněn jen pár týdnů před jeho smrtí

Zdroj: Profimedia

Václav Postránecký ve svém životě ztvárnil tolik jedinečných rolí, že snad není člověka, který by si ho alespoň v jedné z nich nevybavil. Poslední velkou rolí byl vinař Michalica v sérii filmů s názvem Bobule. Kvůli této roli se také rozhodl vydržet mezi živými co nejdéle to půjde, dal totiž filmařům slib.

„Musím splnit svůj poslední závazek a namluvit poselství vinaře Michalici. Snad mi to nemoc ještě dovolí,“ řekl deníku Aha! jen několik týdnů před smrtí legendární herec Václav Postránecký. Takový to byl profesionál, nechtěl odejít na onen svět, dokud nesplní závazky, které svým kolegům dal. A své slovo dodržel!

Sice se kvůli rakovině jícnu, která herce trápila, osmkrát přepisoval scénář, ale nakonec Postránecký slovo dodržel a deset vět na mikrofon zvládl natočit. Bylo to bez obrazu a čekalo se dlouhé týdny.

Na roli v posledních Bobulích kývl předtím, než onemocněl

Role v dalším díle Bobulí byla domluvena předtím, než herec onemocněl, proto měl ve filmu opět velký prostor. Poté, co rakovina udeřila v plné síle, bylo však jasné, že si Postránecký už v Bobulích nezahraje. Nejprve se sice několikrát předělával scénář, aby to herec zvládl, ale než se jeho part začal točit, bylo mu tak zle, že k tomu nedošlo. Nakonec ale tvůrci dostali nápad, který se zdál realizovatelný.

„Vinař Michalica zemře, ale ještě předtím namluví dceři Klárce, tedy Tereze Ramba, poselství v podobě deseti vět,“ prozradil nápad producent filmu Tomáš Vican.

Posledních deset vět, které herec natočil, se odehrálo v jeho domě

Dlouho to vypadalo, že se snad nestihne ani toto, natáčení se neustále odkládalo, protože stav Postráneckého byl natolik vážný, že ho nechtěli pustit z nemocnice. Když ho ale nakonec přece jen na jediný den pustili domů, místo, aby si užíval posledních pár chvil s rodinou, pracoval.

„Byl skvěle připravený, a dokonce improvizoval,“ pochválil herce Vican, který byl šťastný, že se vše stihlo a Postránecký svůj slib mohl dodržet. Natáčelo se u herce doma v Říčanech, do studia už by to nezvládl.

I tvůrci chtěli, aby šel film do kin i přes koronavirovou krizi co nejdříve, aby ho mohl herec ještě vidět. Bohužel to ale nevyšlo a komedie měla premiéru až rok a měsíc po hercově skonu. Ten totiž zemřel jen několik týdnů poté, co natočil svých posledních deset vět a tím splnil svůj poslední slib.