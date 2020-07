Václav Postránecký: Před smrtí namluvil Bobule. Co skrýval ve sklepě?

Václav Postránecký patřil k nejoblíbenějším hercům u nás, poslední roky ale trpěl rakovinou jícnu! Dlouho ale svou nemoc tajil a tak veřejnost neměla tušení, s jak vážnou diagnózou bojuje.

V roce 2018 prodělal Postránecký operaci břišní dutiny a poté již nebylo zbytí, musel s pravdou ven! Jelikož docházel na chemoterapie a čekaly ho velké zákroky, dříve nebo později by si nejspíš někdo zhoršujícího zdravotního stavu všiml.

Herec svůj boj do poslední chvilky nevzdával, dokonce s vážnou nemocí natáčel seriál Krejzovi a Prima Receptář, na podzim ale musel na operaci, která měla o všem rozhodnout. Rodina měla zprvu naděje, jelikož vše proběhlo bez komplikací, krátce na to ale zjistili zdrcující zprávu, rakovina totiž metastazovala do celého těla a Postránecký zanedlouho zemřel…

Václav Postránecký byl veliký bojovník.

Zdroj: Archiv Divadla kouzel

Od smutné zprávy o smrti Václava Postráneckého uběhl již více než rok, a proto se pozůstalí a přátelé rozhodli uspořádat menší vzpomínkový večer!

Na farmu Pálava u Mikulova se sjeli hercovi nejbližší, tedy manželka Helena se svými dětmi Vilémem a Lucií a společnost jim dělal producent Bobulí Tomáš Vican, který je zároveň majitel farmy a vinařství, jichž obou je Postránecký kmotrem!

Víno bylo pro herce velkou vášní a sám měl ve sklepě osmadvacet archivních lahví, které dle deníku Blesk objevila rodina až po jeho smrti! Vzpomínkové setkání uváděl syn Vilém a nebyl to pro něj jednoduchý úkol, už jen proto, že vzpomínání všem vhánělo slzy do očí. Večer se debatovalo a před půlnocí pak byl Kinematografem bratří Čadíků promítnut pod širým nebem právě poslední snímek Postráneckého - 3Bobule!