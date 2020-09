Odešla legenda českého komiksu: Václav Šorel vymyslel papírové modely v Ábíčku

Václava Šorela nevědomky znali téměř všichni, i když třeba ne jménem. Dotkl se totiž několika generací dětí. To on vymyslel vystřihovánky v dětském časopise ABC a byl také označován za zakladatele českého komiksu. Mezi jeho nejznámější díla patří třeba Operace Jericho či Vzpoura mozků. Sci-fi spisovatel zemřel ve věku třiaosmdesáti let v důsledku zdravotních problémů.