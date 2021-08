Václav Svoboda se oženil: Lumír z Ulice ukázal krásnou manželku

Herec Václav Svoboda, který je veřejnosti známý převážně jako Lumír Nykl z nekonečného seriálu Ulice, si své soukromí většinou přísně střeží. Se svými fanoušky se teď ale podělil o úžasnou novinku. Po dlouhých dvaadvaceti letech se totiž konečně oženil.

S partnerkou Lenkou tvořili nerozlučnou dvojici dlouhých dvaadvacet let, než konečně došlo na svatbu. Herec Václav Svoboda alias Lumír Nykl ze seriálu Ulice se na sociální síti pochlubil radostnou novinkou. Přestože si své soukromí většinou hlídá, o velkolepou změnu ve svém životě se podělil i se svými fanoušky. „Jsem ženáč! Představuji vám moji paní Svobodovou,” napsal herec pyšně na svém Facebooku.

Se svatbou dlouho otálel

Není zcela jasné, co herce po dvaadvaceti letech přimělo předstoupit před oltář, o svém rozhodnutí však před časem promluvil podle Blesku v rozhovoru pro Frekvenci 1. „Letos mě čeká svatba! Řekli jsme si, že po 22 letech nastal ten správný čas. Já jsem dozrál nebo mě ukecala, to neumím přesně říci,” vtipkoval představil Lumíra Nykla. „Tou svatbou nám jde hlavně o to, že až onemocněním, tak jí doktor řekne, co mi je,” dodal.

Na svatební cestu pak podle všeho novomanželé vyrazili objevovat krásy Česka. „Svatební cesta jako vymalovaný,” napsal herec k fotografii, na které se tiskne ke své manželce uprostřed lesa. „Jste nádherný pár a užijte si svatební cestu,” gratulují fanoušci. „Moc vám to sluší a krásná energie z vás vyzařuje. Hodně štěstí a užívejte,” přidali se další.

Umí si ze sebe udělat legraci

Václav Svoboda je mezi fanoušky velmi oblíbený. Na Facebooku jich má bezmála 80 tisíc a na sociálních sítích je pravidelně zásobuje nejrůznějšími střípky ze svého života i videi, ze kterých je skvěle znatelný jeho smysl pro humor. Nejčastěji se dělá legraci sám ze sebe. Čas od času pak také sdílí fotografie svých vnoučat nebo také snímky ze zákulisí natáčení Ulice. Ve všech příspěvcích z herce přímo srší pozitivní energie, a tak se nelze divit, nakolik si jej diváci zamilovali.

