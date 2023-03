Václav Upír Krejčí se raduje: Po autonehodě si našel partnerku, manželka je ráda

Zdroj: Profimedia

Herec a bavič Václav Upír Krejčí vždy zářil úsměvy a rozdával radost. Poslední měsíce pro něj ale byly vším, jen ne příjemné. Začalo se mu rozpadat manželství a nakonec měl autonehodu, když usedl za volant opilý. Nyní se mu ale konečně blýská na lepší časy. Jak totiž prozradil, podařilo se mu najít novou lásku a vnitřně omládnout.

Václav Upír Krejčí má za sebou několik velmi náročných momentů. V loňském roce se postupně začalo vytrácet kouzlo z jeho manželství se Zuzanou Krejčí a manželé se odcizili. „Problémy řešíme už dlouhodobě. Vím to už delší dobu, že má jiného, ale užíral jsem se tím. Stupňovalo se to a teď se to vyhrotilo,” uvedl vloni v rozhovoru pro Aha!. A už v tak dost těžkých chvílích přišla další rána. Doslova. Herec a bavič totiž pod vlivem alkoholu ve svém vozidle naboural do stromu. Naštěstí ale z nehody vyvázl bez vážnějšího zranění.

Nová žena

Za řízení v opilosti si herec vysloužil peněžitý trest a také třicetiměsíční zákaz řízení. Z rozsudku byl nešťastný. Záhy ho ale zase potkalo štěstí. Našel si totiž novou lásku. „Já jsem teď krásně zamilovaný,” uvedl v primáckém pořadu ShowTime. A udělal si legraci i ze své autonehody. „Já jsem udělal takové rozhodnutí, že si najdu dívku, která bude řídit,” smál se bavič a dodal, že si chce nyní hlavně užívat. „Mám radost, jak jsem vitální,” radoval se.

Podivné bydlení

Václav Upír Krejčí se svou manželkou Zuzanou ovšem nadále sdílí jedno bydlení. A pravděpodobně se dostávají do poměrně zvláštních situací. I sama Zuzana má totiž už nového partnera, a tak u nich doma musí být veselo, když si do domu oba dva přivedou své nové lásky.

Zároveň je ale Zuzana určitě šťastná, že si Václav někoho také našel. Když totiž zjistil, že jeho manželka hoří láskou k někomu jinému, byl z toho dost nešťastný. Teď si ale konečně může zase užívat života naplno.