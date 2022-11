Václav Upír Krejčí od soudu odešel zdrcený: Řekli mi, že mě odsoudí

Zdroj: Profimedia

Václav Upír Krejčí kvůli červnové nehodě, kdy řídil pod vlivem, skončil u soudu a odešel s tučnou pokutou a zákazem řízení na 30 měsíců. Herec ale trvá na tom, že alkohol požil až po bouračce a na místě se odvolal.

Václav Upír Krejčí před pár měsíci vyvolal pořádně pozdvižení. Policie tehdy objevila převrácený vůz v potoce a od svědků dostali informaci o tom, že jeho řidič utekl do lesa.

Ve spolupráci s hasiči byl následně dopaden právě známý herec, který jevil známky silné opilosti a nadýchal 2,7 promile alkoholu.

Krejčí pak několikrát změnil svou výpověď a tvrdil, že alkohol požil až po jízdě. "Byl jsem pod vlivem obrovského stresu, v šoku z dopravní nehody, ale to pití alkoholu se stalo až po předmětné nehodě, venku jsem lahev dopil a někde jsem ji zahodil," snažil se herec vysvětlit, co se osudný den stalo. Soudce ale nakonec jeho verzi neuvěřil a napařil mu 30 měsíců zákaz řízení a pokutu ve výši 224 tisíc korun.

Manželka mu ještě zavařila

Václav Upír Krejčí je přesvědčený, že byl soudce od začátku rozhodnutý ho zničit. "Po první větě pana soudce se ke mně naklonil a řekl mi, že mě odsoudí," popsal herec Blesku dění v soudní síni. "Podle nich jsem narazil do stromu, ale tam žádný nebyl," postěžoval si Krejčí, kterému příliš nepomohla ani výpověď manželky.

"Řekla, že vydělávám hodně peněz, že mi měsíčně zbyde padesát tisíc. Asi aby byla pokuta co nejvyšší. Přitom všichni z branže víme, jak je složitá situace, ruší se vystoupení, protože se bude šetřit na topení," Krejčí. "Taky tam zaznělo, že mě museli dva hasiči podpírat, jak jsem byl ožralý. Tak to nebylo, byl jsem bos a v lese mě všechno píchalo do chodidel," brání se výpovědím svědků.

"Já jsem skutečně přesvědčen o tom, že pan Krejčí požil alkohol ještě před nehodou v důsledku hádek s manželkou. Jeho výpověď, že alkohol požil až po nehodě, považuji za nevěrohodnou," nechal se slyšet soudce Semera.

Herec se na místě odvolal a zároveň namítá podjatost soudce, který se totiž v průběhu líčení dostal do slovní rozepře s jeho advokátem.

Václav Upír Krejčí tvrdí, že si na něj soudce zasedl

Zdroj: Profimedia