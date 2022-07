Václav Vydra dělá život dětem hezčí: Jeho nová funkce ale potěší i dospěláky

Václav Vydra je nejen oblíbený herec, dabér a chovatel koní, ale co málokdo ví, je i králem České pohádkové akademie. A to už plných osm let. Nedávno se jeho veličenstvo dostavilo i do Muzea fantastických iluzí, které patří jeho podřízenému, ministru kouzel a iluzí Pavlu Kožíškovi, aby se zúčastnilo křtu Pohádkového cestovního pasu a především, aby pasovalo a přijalo do své vlády nového ministra spravedlnosti, kterým se stal zpívající právník Ivo Jahelka. A jelikož o téhle jeho funkci málokdo ví, zeptalo se kafe.cz, co takový pohádkový král má za povinnosti.

„Pravda, jsem feudál, a co musím dělat? Král prostě může dělat všechno, ale na druhou stranu, když se mu zachce, nemusí dělat vůbec nic. To je právě ona výsada nás vysoce postavených. Ale vážně, jsem šéfem České pohádkové akademie a celá naše vláda se stará o to, aby pohádky byly ještě pohádkovější a stále žily a dělaly radost jak malým, tak i dospělákům. Víte, já tuhle funkci, když mi byla nabídnuta, přijal moc rád. Já jsem měl vždycky rád pohádky a už jako dítě jsem si přál mít svoji vlastní kouzelnou hůlku. Zatím se mi to nepoštěstilo a asi už v mém pokročilém věku se nestane, ale i bez ní se rád vracím k příběhům, kde žijí draci, princezny, ježibaby a další důležité postavy a postavičky, prostě tam, kde na rozdíl od reálného života vždy zvítězí dobro nad zlem," prozradil nám Vašek. A jelikož je král lidumil a ještě navíc šoumen, vyhověl fotografům a nechal se zvěčnit v nejrůznějších pózách a pozicích. Do funkce ministra spravedlnosti jste pasoval Iva Jahelku. Proč potřebuje Vaše vláda tohohle úředníka, když, jak známo a sám jste to řekl, pohádky končí vždy potřením zla a vítězství toho dobrého? Jana Boušková a Václav VydraZdroj: Martin Pekárek / CNC / Profimedia „No právě proto, aby vždy skončily dobře. Vždyť to určitě všichni známe, že cesta k dobru bývá vydlážděna i skutky nedobrými a proto tu ten ministr bude, aby zasáhl, kdyby se něco nedařilo. Bude mít pravomoc, bohužel jen v pohádkových příbězích, uvést vše na správnou míru a trestat ty, kteří prostě budou kladným hrdinům znepříjemňovat život. A o tom ta jeho role bude především," vysvětlil král Vydra. V osobním životě si také nemůže stěžovat, jelikož už mnoho let žije ve spokojeném vztahu s herečkou Janou Bouškovou. Takže ministrem spravedlnosti bude Ivo Jahelka. A co na svou novou roli říká známý zpívající právník? „Já ji beru s chutí a rád. Tak třeba jsem při četbě zjistil, že třeba někteří čerti používají takové šmejdovské metody, aby získali dušičku, a to jim nelze tolerovat. A nejde jen o ně, prostě všichni, kdo se snaží ostatním znepříjemňovat život, musí být potrestáni. Je proto třeba na to dohlížet a nenechat páchat zlo. Když mi nabídli tuhle funkci v pohádkové akademii, tak jsem o tom chvíli uvažoval. Jsem celý život advokát, uvažoval jsem nějakou chvíli a řekl nakonec ano. Je to čestná funkce a chci se zasadit o to, aby oni čerti, ale i ostatní zlá stvoření, nedělali v pohádkách neplechu a aby opravdu vždy to dobro vyhrávalo. Když to sem tam nejde v realitě, tak alespoň v pohádkách. Tak ať se už teď všichni ti záporáci třesou," s úsměvem uvedl Ivo Jahelka.