Zemřel Vadim Petrov, autor stovky symfonií i hudby k Večerníčkům!

Za svou neuvěřitelně pestrou tvorbu si Vadim Petrov vysloužil řadu ocenění v Česku i zahraničí. Byl mimo jiné držitelem zlaté a platinové desky Supraphonu.

Skladatel vždy tvrdil, že je sice těžké dostat se na vrchol, mnohem těžší je však se na něm udržet! "Nejtěžší je umět včas odejít. To by si mnozí dnešní umělci měli uvědomit. Já jsem celý umělecký život razil krédo - co se v mládí naučíš, ve stáří jako když utne," řekl před lety v jednom rozhovoru.

Mimo psaní skladeb měl ale Petrov i jiné zásluhy, málokdo ví, že byl zakladatelem Ježkovi konzervatoře!