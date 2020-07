VADY NA KRÁSE celebrit: Které slavné osobnosti se stydí za DEFEKTY na těle?

"Rád bych řekl, že to bylo při vášnivé noci, ale není to tak. Stalo se mi to, když jsem byl malý a jel jsem na bobech. Narazil jsem do ostnatého drátu,"prozradil Martin. "Jizva mi jde až do hlavy a když mi ji zašili, tak mi za nějakou dobu praskla, protože jsem závodně plaval a rozmočila se," dodal herec.