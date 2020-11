V 98 letech zemřela Valja Stýblová, lékařka a autorka knihy Skalpel, prosím

Ve věku 98 let zesnula lékařka a spisovatelka Valja Stýblová. Napsala přes dvacet románů z lékařského prostředí a v polovině 70. let stála u zrodu první jednotky neurologické intenzivní péče ve zdejších končinách.

Napsala přes dvacet tři beletristických knih přeložených do čtrnácti jazyků. Některá díla byla i zfilmována jako Skalpel, prosím z prostředí neurochirurgie inspirováno osobností profesora Kunce nebo Sólo pro starou dámu s Jiřinou Šejbalovou.

Lékařská obec jí je za mnoho vděčná. Valja Stýblová se narodila 4. června 1922 v Charbinu na severovýchodě Číny. Její otec tam pracoval jako zeměměřič. Během války se věnovala hudbě. Studovala klavír a hudební teorii.

Medicínu vystudovala až po válce, když byla vdaná a měla osmiměsíční dceru. Vedoucí katedry neurologie a psychiatrie Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy (dnešní 3. lékařská fakulta UK) byla jmenována v roce 1973.

Sen si splnila až po válce, vdaná a s dcerou

1981 až 1990 zasedala ve Federálním shromáždění jako poslankyně za komunistickou stranu. Stála u zrodu první jednotky neurologické intenzivní péče v tehdejším Československu. V již zmíněných dílech veřejnost informuje o tom, jak náročná je práce neurochirurga.

„Prvotina Mne soudila noc vyhrála první cenu soutěže Evropského literárního klubu (ELK), následoval Dům u nemocnice a jeho volné pokračování Až bude padat hvězda, které bylo zfilmováno,“ dočtete se na stránkách vydavatelství Šulc-Švarc, u nějž vydávala knihy.

„V roce 1986 obdržela za knihu Princ a Skřivánek cenu Hanse Christiana Andersena, její prozaickou tvorbu pro děti a mládež ocenila v roce 2006 česká sekce IBBY Zlatou stuhou,“ informuje vydavatelství. Na co Stýblová sáhla, v tom byla úspěšná.

Napsala přes dvacet románů

„V nakladatelství Šulc-Švarc vydala svá dvě poslední významná díla: volnou eticko-psychologickou prózu ve čtyřech knižních obrazech Most přes řeku Léthé – Most Aeskulapů,“ pyšní se. Známá lékařka a spisovatelka psala až do pozdního věku.

Její poslední známý román má čtyři díly. „Jedná se o vynikající čtyřdílný životopisný román o českém staviteli, architektovi a mecenáši Josefu Hlávkovi, za který získala Cenu Boženy Němcové a Cenu nadace Josefa Hlávky,“ dodávají.

