Spor Dominiky Gottové a Šárky Rezkové: Překvapivý zvrat a selhání policie!

Pojďme si v krátkosti zrekapitulovat vše, co se mezi Dominikou Gottovou a Šárkou Rezkovou poslední týdny stalo!

Po návratu Dominiky Gottové z Finska do Čech jí nabídla její kamarádka Rezková střechu nad hlavou, dokud se nepostaví na vlastní nohy. Dcera Karla Gotta nabídku přijala a skutečně se ke zpěvačce nastěhovala.

Po několika měsících si Dominika našetřila dostatek financí a odstěhovala se do svého bytu. Mezitím Rezková vydala rozhovor, ve kterém přiznala, že má Gottová problémy s alkoholem a soužití s ní nebylo jednoduché!

Následoval kolotoč vzájemného obviňování, do kterého se střídavě vkládal i nyní už ex snoubenec Rezkové, Miroslav Kolodziej. Ten celou situaci nejvíce vyhrotil, když Gottovou obvinil ze sexuálního obtěžování syna zpěvačky, šestnáctiletého Dominika! To už Gottová nevydržela a vše chtěla oznámit na policii, jenže, místo pochopení se od policie prý dočkala jen výsměchu!