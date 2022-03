Dojemná slova Tomáše Kluse o válce na Ukrajině: Pořád hledám dobré zprávy

Zdroj: Jan Handrejch / Právo / Profimedia

Válka na Ukrajině vzbuzuje solidaritu nejen u běžných občanů, snahu pomoci prokazují také celebrity napříč českým showbyznysem. Tomáš Klus Ukrajincům napsal píseň a na Instagramu vyjádřil své pocity z posledních dní.

Situace mezi Ruskem a Ukrajinou se ani po týdnu příliš neuklidňuje a strach o naše sousedy stále sílí.

Češi jako vždy prokázali obrovskou solidaritu a jako pomoc nabídli nejen množství ubytovacích míst pro válečné uprchlíky, ale také vznikla celá řada sbírek oblečení, jídla, léků a dalších nezbytných potřeb.

Tomáš Klus se kromě pravidelného sdílení hrůz na svém Instagramu rozhodl napsat Ukrajincům píseň, ve které opěvuje jejich odvahu v boji.

Pořád hledám dobré zprávy

"Ve světle, či spíš ve stínu posledních dní, jsou ty nejobyčejnější okamžiky těmi nejneobyčejnějšími. Těžko se mi píše a mluví o čemkoli jiném. Pořád skroluji a hledám dobré zprávy. Včera jsme hráli divadlo, ale je to náročný být duchem jinde, než na Ukrajině. Tak jsme vyrazili do lesa," ozval se Tomáš Klus svým fanouškům.

Zpěvák vnímá situaci velice emotivně, a proto se prý v těchto dnech snaží trávit co nejvíce času se svou rodinou. "Alfréd chtěl stopovat své sprinterské schopnosti a Jenůfka mi vyprávěla o princezně Hrášence, co vylezla z lusku, aby našla lásku. Vrátily mě k sobě, děti moje milovaný. Ale čím blíž jsem u nich, tím víc si uvědomuji, jak je ten okamžik křehký, jak je tím nejtřpytivějším zlatem, na něž budu ve chvílích nerůžových vzpomínat nejvíc. V ohrožení života se všichni upínají k myšlenkám na nejbližší, to poukazuje na to, co je v životě nejdůležitější," napsal ve svém dojemném textu na Instagramu.

Kdo je spokojen doma, přeje i sousedům

Tomáš Klus tvrdí, že nynější spor Ukrajinců s Ruskem odhaluje lidské povahy.

"Hledá-li člověk odpověď na to, jestli je dobrý, jak si stojí v řešení hádanky života, stačí se podívat na to, jaké jsou jeho vztahy s okolím, od nejbližšího po nejširší, jsou-li dobré, čiré, není o čem pochybovat, takový člověk objevil a naplňuje podstatu života. Neboť mezilidské vztahy jsou alfou a omegou našeho štěstí. Můžeme být miliardáři, ale nemáme-li dobře mezi bližními, štěstí nepociťujeme. A naopak.. A je známo, že kdo je spokojen doma, přeje i sousedům.. Fantastické je, že tenhle potenciál štěstí a možnost naplnění, je vlastní nám všem, bez rozdílů, bez výjimek. Tož, miřme k sobě, ne na sebe," zakončil Klus svůj proslov.

Tomáš Klus napsal píseň pro Ukrajinu