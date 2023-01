Válka na Ukrajině očima režiséra Marhoula: Zvažoval boj v roli dobrovolníka

Zdroj: ČTK/Profimedia

Režisér, scénárista, herec a producent, který se proslavil především velkofilmem Nabarvené ptáče, je také aktivní záložník armády, proto není divu, že po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, kde se právě tento film natáčel, zvažoval, že vezme do ruky pušku a půjde do války bránit svou oblíbenou zemi.

Režisér Václav Marhoul se narodil 30. ledna 1960 v Praze. Jako filmový producent působil ve filmech Pražská pětka nebo Kouř a jako režisér ve snímku Mazaný Filip, Tobruk nebo Nabarvené ptáče.

Je také spoluzakladatelem výtvarné skupiny Tvrdohlaví a sedm let působil jako ředitel filmových studií na Barrandově. Roku 1997 založil produkční společnost Silverscreen. Nebojí se ani postavit před kameru, vidět jste ho tak mohli v seriálech Horákovi, Redakce, nebo Kancelář Blaník. Se svou dcerou Annou si zahrál ve filmu Skřítek.

Režíroval velkofilm Tobruk i drama Nabarvené ptáče

I přes svůj nezpochybnitelný um se stal Marhoul slavným až díky velkofilmu Tobruk z roku 2008. Tento válečný snímek byl inspirován knihou Stephena Cranea Rudý odznak odvahy a vypráví o lidské touze přežít a také o osudech vojáků 11. československého pěšího praporu v severní Africe na podzim 1941.

Dalším velkofilmem, za který získal dokonce Českého Lva v devíti kategoriích, je Nabarvené ptáče z roku 2019. Toto drama se natáčelo na Ukrajině, proto, když se Marhoul dozvěděl, že Rusko napadlo Ukrajinu, silně ho to zasáhlo.

Z války na Ukrajině měl pořádný šok, nečekal ji

"Čekal jsem, že ruská vojska vstoupí jen do separatistických republik, za dva tři měsíce zaberou zbytky jejich území, pak spustí dezinformační kyberválku a že na Ukrajinu jako celek zaútočí, až kdyby její jednání o vstupu do NATO došla hodně daleko. Šeredně jsem se mýlil. Že někdo vytáhne v 21. století vzorec studené války ze století minulého, to mě prostě šokovalo," řekl pro idnes.cz.

Sám při natáčení potkal celou řadu šikovných Ukrajinců, kteří se uměli semknout a nejinak je tomu i v případě války.

"Těší mě nezměrná síla empatie a solidarity vůči Ukrajině stejně jako fakt, že je pozitivní, tedy větší než nenávist k Rusku," potěšeně poznamenal.

Dokonce zvažoval, že by jako dobrovolník nastoupil do války se zbraní v ruce.