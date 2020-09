Nejdrsnější rozvod v showbyznysu: Ivana Andrlová se z něj nikdy nevzpamatovala

Možná za to mohl nový odlišný životní styl, plný diář klientů nebo velký věkový rozdíl, ale manželé se od sebe začali oddalovat. Dokonce tak, že si Ivana našla milence. „S Andrlovou jsem byl patnáct let. Ona se mnou ale jenom třináct, protože už mezitím měla nějakou novou lásku. Co mně zbývalo než dělat, že to nevím, a čekat, než ji to přejde. Ale ono ji to nějak nepřešlo…,“ řekl v pořadu VIP Prostřeno Ivan Vyskočil.

Údajně si svou spekulaci o manželčině nevěře potvrdil tím, že vrazil do bytu jejího milence, kolegy z divadla Marka Liberta, a nachytal je přímo v posteli. Libert pak na herce podal trestní oznámení kvůli násilnému vniknutí.