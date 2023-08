Vanda Hybnerová je opět single: Každého odeženu!

Zdroj: Profimedia

Vanda Hybnerová po delší době prolomila mlčení kolem svého vztahu se závodníkem Jakubem Chourou. Herečka přiznala, že je opět single a tvrdí, že za to může z veliké části její komplikovaná povaha.

Vanda Hybnerová několik let randila s o jedenáct led mladším Jakubem Chourou a dvojice působila jako ideální pár. Pak se ale herečka začala objevovat ve společnosti bez partnera a rozjely se spekulace ohledně jejich rozchodu.



Hvězda Ulice nyní s odstupem času přiznala, že vztah je už skutečně minulostí, za což si dle vlastních slov může sama. "Tím, jakej jsem zvláštní buldozer, od sebe každýho odeženu," svěřila se Vanda webu nasehvezdy.cz.

Ačkoliv má za sebou dcera slavného Borise Hybnera za sebou další zklamání v lásce, na muže rozhodně nezanevřela. Nejraději by si herečka našla někoho na Vysočině, kde má chalupu. Mužská ruka se totiž na rozsáhlém stavení vždy hodí.

Manželství s Rašilovem ukončila milenka

Manželství Vandy Hybnerové a Saši Rašilova patřilo k jednomu z nejstálejších českého showbyznysu. Herečka s kolegou z branže zplodila dvě dcery, Josefínu a Antonii, společně vybudovali rodinnou farmu a jejich manželství působilo zalité sluncem. Pak ale přišel po dvaadvaceti letech nečekaný konec.

Herec se zamiloval do o devět let mladší zámožné podnikatelky Věry Míťkové a ze dne na den od rodiny odešel. Z milenky byl tehdy Rašilov dokonce natolik poblouzněný, že si nechal vytetovat její jméno na ruku.

Pro Vandu to bylo psychicky náročné období, ze kterého se dlouho vzpamatovávala. "Dlouho jsem si kladla otázky po vině a smyslu toho všeho, až jsem se dostala do fáze, že ten svůj další vyměřený čas využiju pro sebe. Že jakékoliv rozhodnutí udělám, bude jenom moje," sdělila Hybnerová Blesku po rozchodu. Aby se od svého exmanžela odpoutala úplně, dokonce odešla i z Divadla Palace, kde společně tři roky hráli v jedné francouzské komedii. "Bylo mi to nepříjemné," vysvětlila tehdy Vanda. Rašilov nakonec po roce dostal od bohaté milenky kopačky a na Hybnerovou se usmálo štěstí a v podobě kolouška Jakuba Choury. Ještě minulý rok to dvojici klapalo, dnes už je ale blonďatá dračice opět k mání.

Hybnerová má s Rašilovem dvě dospělé dcery