Sexy Vanda Janda z filmu Havel: V soukromí pobuřuje svou výstředností

Film Havel, který aktuálně běží v kinech, dal příležitost se ukázat i novým hereckým tvářím. Mezi nimi se objevila i Vanda Janda, která svým vzhledem diváky zaujala. Kdo ale vlastně neznámá kráska je?

Poprvé a sebe Vanda Janda upozornila zhruba před dvěma lety, když dorazila na předávání Českých Lvů v šatech připomínající obří růžové masrchmellow.

Vanda Janda se živí jako modelka, ale především módní návrhářka a ačkoliv je jí pouhých dvaadvacet let, má za sebou slušné úspěchy.

Zajímavé je ale soukromí krásné Slovenky, již třetím rokem totiž randí s reřisérem Slávkem Horákem! S o dvaadvacet let mladším partnerem se Vanda Janda seznámila na karlovarském filmovém festivalu!

"Dali jsme se dohromady právě tady ve Varech před dvěma lety," řekla vloni návrhářka deníku Extra.

Vztah vydržel, a Horák dokonce svou milovanou obsadil do svého celovečerního snímku Havel, který od úterý běží v kinech!

Vanda Janda se objeví pouze ve vedlejší roli. "Moje přítelkyně je hrozně háklivá na to, že by to měla být role uvaděčky. Takže jsme ji pojmenovali prostě Vanda, aby to byla opravdu její role," prozradil Horák webu Super.cz.

