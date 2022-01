Vánoce celebrit: Dojemný vzkaz Brodské nemocné mamince i sexy Miss Kočendová

Zdroj: Profimedia

Štědrý večer je za námi, proto se můžeme jít skrze sociální sítě podívat na letošní Vánoce slavných. Kdo neměl Vánoce 24. prosince, kdo si splnil svůj sen a kdo strávil Štědrý večer v luxusu u oceánu? Vše se dozvíte.

Letošní Vánoce se vzhledem k pokračující pandemii koronaviru opět nesly hlavně v duchu rodinném, což je vlastně správně. O to víc si někteří dali záležet, aby byla jejich domácnost jako ze škatulky, stromeček vypadal jako z katalogu a výzdoba domu zářila na míle daleko. Kdo si letošní Vánoce opravu užil a kdo smutnil?

Nikol Štíbrová byla bez Matese

Taková Nikol Štíbrová letos Vánoce neslavila 24.prosince, protože byl tento rok na Štědrý den malý Mates s tatínkem. Oslava tedy proběhla později. Štíbrová si posteskla na Instagramu, ale jak sama přiznala, je pro ni hlavní, že s Matesovým tatínkem dobře vychází a na všem se umí domluvit.

"Myslim na všechny mámy a táty, který zejtra nebudou se svýma dětma, protože ty budou s tím druhým rodičem. Žádná tragédie, jen bude Štědrej večer jindy než 24. Je to jen datum. Číslo. Ale stejně to člověku bude prostě vždycky trochu líto a bude lehce v nervu. A to mám fakt štěstí, že máme s tatínkem fajn vztah a na všem se v pohodě domluvíme."

Míša Tomešová slavila s maminkou i tchyní

Herečka Míša Tomešová strávila Štědrý den také v kruhu rodinném. Na sociálních sítích se pochlubila fotkou s manželem Romanem, dětmi a babičkami. Míše to velmi slušelo, a jak bylo vidět, sváteční atmosféru si ve zlatých šatech vysloveně užívala. O legraci prý nebyla nouze.

Tereza Brodská vzpomínala na maminku

Dojemnou vzpomínku na Instagramu věnovala mamince Janě Brejchové, která už dlouhou dobu žije v léčebně dlouhodobě nemocných, dcera Tereza Brodská. Ta za ní už nějakou dobu kvůli pandemii koronaviru nemůže na návštěvu a ani vánoční svátky nejsou bohužel výjimkou.

„Ahoj mami! Krásné Vánoce, i když za tebou nemůžeme!! Vzpomínky na Slunečnou a Vánoce s tebou zůstávají!“

Tamara a Tomáš Klusovi si splnili sen

Zpěvák Tomáš Klus s manželkou Tamarou pojali Vánoce velkolepě. Pozvali všechny blízké příbuzné a zasedli s nimi ke štědrovečernímu stolu. Tamara se nechala v postu slyšet, že šlo o její splněný sen.

"Můj splněným sen, o kterém jsem snila 33 let. Být 24. 12. všichni spolu. Ježíšku, děkuju za splnění toho největšího daru všech darů. 18 kusů absolutní lásky."

Agáta Hanychová večeřela bez nového přítele

Stejně tak i Agáta Hanychová slavila Vánoce s rodinou a dětmi. Letos je měla obě ona, tudíž to byly svátky podle jejího gusta, i když u stolu chyběl její nový partner, který měl prý vánoční službu v nemocnici. U stolu se ale jinak sešla velká část rodiny s matkou Žilkovou a otčímem Stropnickým v čele.

Zuzana Belohorcová dostala od manžela luxusní dárek

Luxusní Štědrý večer si užívala i rodina Zuzky Belohorcové a Vlasty Hájka, kteří už několik měsíců žijí na Tenerife. Že patří mezi tamní smetánku, není pochyb, proto nenechali nic náhodě a i jejich Vánoce byly plné okázalosti a drahých darů, které nezapomněli prezentovat na sociálních sítích.

Ivana Gottová zavzpomínala na poslední Karlovy Vánoce

Se svou vzpomínkou na Mistra přišla i jeho manželka Ivana, která trávila Štědrý den s rodiči a dcerkami. Nezapomněla však na Gottovy fanoušky, kterým na Instagram postla fotku, na které je zpěvák o svých posledních Vánocích. Přidala také emotivní vzkaz.

"Chci se s vámi podělit o fotku Karla ze Štědrého večera 2018, našich posledních společných Vánoc. U štědrovečerní večeře jsme nikdy nezapomněli zavzpomínat na naše drahé, kteří s námi u stolu už nemohou sedět. A ani dnes tomu nebude jinak… Krásné Vánoce!"

Miss Natálie Kočendová byla u stromečku sexy

Natálie Kočendová byla neskutečně sexy, když před stromečkem pózovala ve spodním prádle. O nic méně svůdné nejsou ani ostatní fotky, které přidala z Vánoc na Instagram. Je moc dobře, že se Miss opět směje, před rokem a půl totiž přišla o miminko.