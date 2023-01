Vánoce českých celebrit: Luxusní dary, rodinné sešlosti i bolestivý odchod

Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Štědrý den je za námi a Instagramy českých celebrit se plní fotografiemi z Vánoc. Kdo si jak užil letošní oslavy a komu přistál pod stromečkem nejdražší dárek?

Krásné oslavy vánočních svátků si letos užil Jakub Prachař, jelikož na něj vycházela péče o dceru Miu, kterou má s exmanželkou Agátou Hanychovou.

Herec se na Štědrý den dostavil na večeři ke své mamince, herečce Daně Batulkové a jejímu příteli Janu Zajícovi. U stolu se sešel Prachař také se svou sestrou Marianou, babičkou a partnerkou Sarou Sandevou, která do rodiny skvěle zapadla.

Bohatou nadílku si užila Agáta Hanychová, kterou její partner Jaromír Soukup překvapil velice hodnotným darem. Influencerka si rozbalila hodinky se stříbrným ciferníkem, diamanty a bílým páskem z aligátoří kůže, jejichž celková hodnota se pohybuje kolem 330 tisíc korun. Na druhý svátek vánoční ale radost z hodnotného daru vystřídal obrovský smutek, jelikož Agátě zemřela milovaná babička Olinka.

Vémola, Boho a Lounová předvedli domácí pohodu

Rodinnou idylkou se pochlubila na svém Instagramu také čerstvá maminka Olga Lounová, která před nedávnem přivedla na svět svou prvorozenou dceru Arianne. "Dnešní večer a my… Vám taky krásné svátky," okomentovala zpěvačka momentku z oslav.

V rodinném kruhu trávil Vánoce také Karlos Vémola, kterému dorazily z Anglie obě starší děti. "Letos jsem si pověsil Santu přímo pod Kmotra a on mně splnil moje největší přání a to, že letos budu mít pod stromečkem všechny čtyři děti. Pro všechno ostatní, co si přeju, si dojdu příští rok, až budu zdravotně v pořádku," napsal zápasník, který si letos kromě své manželky Lely Ceterové a jejich dvou potomků mohl užívat přítomnost i jeho starších nástupců, které má s předchozí partnerkou.

Sváteční atmosféru si pochvalovala i čerstvá dvojnásobná maminka Jitka Boho. "Tak ať je ten dnešní Štědrý den takový, jaký jste si přáli. A i když nebude, víte jak to je. Když nejde o život… Já se nejvíc těším na ty dětské oči, jak se rozzáří, to očekávání, ta nervozita. Nebudu lhát, když řeknu, že to vše cítím stále," vyjádřila bývalá modelka své pocity.

Monika Bagárová trávila Vánoce se svou dcerou Rumií, sestrou a zbytkem rodiny. Zda ale byl u stromečku i její nový přítel, si zpěvačka zatím nechala pro sebe. "Tak moc vděčná a šťastná. Děkuji ti pane Bože za milující rodinu zdraví a lásku. Věřím, že tohle vše nechybí ani vám. Krásné svátky," popřála zpěvačka sledujícím na Instagramu.

U Vémolů bylo letos veselo