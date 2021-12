Netradiční Vánoce: Takhle slaví svátky Aleš Cibulka a nejznámější český dabér

Zdroj: Profimedia

Jsou tu Vánoce. Řada lidí průběžně nakupovala dárky, ale je ovšem pár výjimek, mezi něž patří životní parťáci moderátor Aleš Cibulka a herec a dabér Michal Jagelka. Těm, jak přiznal prvně jmenovaný, Vánoce nic moc neříkají.

„No je to trošku malinko jinak. My jsme si to doma zařídili po vzájemné dohodě tak nádherně, že ač Vánoce jako svátky klidu a pohody máme rádi, tak jsme se zbavili všech těch jakoby povrchních věcí. A co to znamená? Takže si třeba nedáváme dárky. Když máme chuť na řízky, tak si je uděláme kdykoli nás to napadne, nezdobíme stromeček, protože ho ani nemáme. Takový ten shon a nervy, kdybych si říkal, že ještě nemám pozornost pro partnera, babičku, mamku, dceru a musím houfně nakupovat, abych pak zjistil, že jsem dostal nebo věnoval věci, které nepotřebuju, tak to mě neděsí a u nás fakt nehrozí. My jsme si prostě řekli, že si tyhle svátky užijeme v klidu, bez nervů a nezařadíme se mezi frontové bojovníky a bojovnice,“ vysvětlil Aleš pro kafe.cz.

Asi ne každý by souhlasil, ale na druhé straně proti gustu žádný dišputát. Přesto jste říkal, že Vánoce máte rádi, takže nějakou radost si snad v tyto dny děláte nebo spíše odpočíváte na gauči?

„Tak to v žádném případě. Divan máme na spaní a ne na denní trávení volného času. Dříve jsme pravidelně jezdili na svátky do Dominikánské republiky, teď jezdíme opět pravidelně trošku blíž, na naši chaloupku, vezmeme s sebou samozřejmě náš nedávný rodinný přírůstek pejska Tobiáše a užíváme si přírody, klídku, pohody. Občas si pustíme televizi, dáme si nějakou pohádku, poklábosíme a ten celonárodní nebo celosvětový shon jde úplně mimo nás a nechceme a ani to nebudeme do budoucna měnit. Prostě nám to tak vyhovuje, ať si říká kdo chce, co chce,“ prozradil oblíbený moderátor.

Musím se zeptat. Nevymysleli jste si tenhle vánoční program jen proto, že nechcete utrácet peníze za dárky a spíš je cpete do prasátka?

„Tak to teda prrrr. Jsou lidi, kteří kupují dárky třeba právě jen na Vánoce, my jsme pravý opak. Utrácíme peníze po celý rok za to, co chceme, potřebujeme nebo často i nepotřebujeme. Samozřejmě se tedy obdarováváme průběžně bez ohledu na datum, no a pak, když přijde závěr roku a Vánoce, máme finančně vymalováno a musíme začít šetřit,“ se smíchem dodal Aleš Cibulka.