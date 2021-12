Vánoce podle Karla Gotta: Vdova Ivana zveřejnila snímek z rodinného archivu

Zdroj: Profimedia

Během natáčení dokumentu s názvem Karel o životě zpěváka Karla Gotta vznikly hodiny a hodiny materiálů, ze kterých se pochopitelně mnohé scény do finální verze filmu nedostaly. V jedné z nich si Mistr užívá na své chalupě bohaté nadílky sněhu společně se svými dvěma dcerami a pejskem. Vdova Ivana fanoušky o tento kouzelný moment nechtěla ochudit, a tak jim ke třetí adventní neděli nadělila snímek z pořízených záběrů.

Legendární zpěvák Karel Gott miloval Vánoce a v posledních letech svého života je pravidelně trávil se svou rodinou na chalupě v Doubnici. Vzhledem k tomu, kde je vesnice položena, se v ní každoročně v období Vánoc vyskytuje velké množství sněhu. I proto tak musely být svátky v ní strávené o to magičtější.

Vystřižená scéna

Pro dokument Karel vznikla řada scén, které kvůli zachování rozumné stopáže musely být ve střižně odstraněny. Jeden z nepoužitých záběrů pak zachycoval Karla Gotta, jak si se svými dcerami na chalupě užívá sněhové nadílky. Zatímco Mistr na materiálech sedí na saních a láskyplně se dívá na malou Charlottku a Nellynku, dcery staví sněhuláka. K tomu všemu ještě všude kolem pobíhá jejich pejsek. Vdova Ivana si byla vědoma toho, nakolik krásná scéna je, a tak alespoň záběr z ní poskytla fanouškům jako dárek ke třetí adventní neděli.

Jako od Josefa Lady

„Milí Karlovi příznivci, přeji vám krásnou a pohodovou třetí adventní neděli a připojuji jednu zimní fotku z chalupy z roku 2018 s krátkou vzpomínkou. Když nasněžilo a dcery před chalupou tradičně postavily sněhuláka, připomnělo nám to náladou romantické obrázky Josefa Lady, které Karel už od dětství měl moc rád,” napsala Ivana Gottová k fotografii, kterou zveřejnila na sociální síti.

„Proto ho napadlo, že by to mohla být jedna ze scén do jeho dokumentu Karel a zajel si pro tento účel vypůjčit do jednoho nedalekého antiku starodávnou dýmku. Přál si vypadat jako jedna z postav na obrázcích Josefa Lady. Scéna se bohužel do finální verze filmu nevešla, tak zde máte alespoň tuto fotografii,” dodala vdova a na závěr ještě všem fanouškům svého zesnulého manžela popřála hodně zdraví. Je vidět, že se Ivana snaží být Gottovým obdivovatelům nablízku stejně tak, jako to dělal sám zpěvák, a nejsou jí lhostejní. V komentářích se pak objevovala spousta děkovných reakcí.