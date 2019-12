VÁNOČNÍ DÁRKY CELEBRIT: Neuvěříte, co si slavní dávají pod stromeček!

Co si dávají k Vánocům celebrity?

Vánoce jsou za rohem a vy se nemůžete rozhodnout mezi přívěskem na klíče nebo dárkovým setem šampónů pro vaší manželku? Zkuste se obrátit na celebrity! Možná vás to finančně zruinuje, až jí buetete kupovat nové Ferrari, ale když to dokáže Kim Kardashian, dokážete to i vy! Překvapí vás však, že ne všechny osobnosti kupují svým bližným drahá auta nebo diamantové prsteny. Někteří dokážou dárek s láskou vyrobit, jiní si nepotrpí na luxusu a věnují něco vtipného. Nechte se inspirovat v naší galerii!