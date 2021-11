Diplomatka i kandidátka na prezidentku: Vašáryová není jen kráska z Postřižin

Milan Lasica a Magda Vášáryová

Zdroj: Profimedia

Magda Vášáryová vypadá na svůj věk naprosto skvěle. Tato herečka, diplomatka, politička a kritička uprchlické krize toho za svůj život prožila tolik, že by to vystačilo na několik románů. Co jste však o jejím životě možná nevěděli?

Herečka Magda Vášáryová uchvátila diváky ve snímcích Markéta Lazarová nebo Postřižiny. Po sametové revoluci však opustila herecké řemeslo a přešla do politiky. Stala se velvyslankyní v Rakousku a následně v Polsku. Také dlouhých deset let zasedala ve slovenském parlamentu a před několika lety dokonce kandidovala na prezidentku Slovenské republiky. Nyní se aktivně zabývá uprchlickou krizí. Magda se narodila v Banské Šťiavnici do rodiny učitele slovenštiny. Odmalička uměla dobře mluvit a vysvětlovat, proto se rozhodla pro kariéru herečky, a poté možná i diplomatky. Měla starší sestru Emílii, která je také herečka a přece jen o trochu slavnější. Magda tedy dlouho žila v jejím stínu. Emílii u nás diváci znají především jako maminku Krausovou z legendární komedie Pelíšky. Z jejího stínu Magda vystoupila až díky velkofilmu Postřižiny. Tento film natočil režisér Jiří Menzel podle románu Bohumila Hrabala a ona v něm získala roli krásné Maryšky. Málokdo věděl, že byla během natáčení těhotná a vystřídala šest paruk dlouhých vlasů, které neskutečně svědily. Hereckou kariéru však odstartovala úplně jiným filmem. Šlo o snímek Senzi mama z roku 1964. Další rolí pak byla Markéta Lazarová z roku 1967. Tento film byl kritiky hodnocen jako její nejvýznamnější film. „Vláčeli mě sněhem, bahnem, pořád byla strašná zima," zavzpomínala pro Českou televizi. Vášáryová však nebyla jen filmová herečka, hrála také v divadle. Například v tom bratislavském Na korze. Magdu Vášáryovou můžeme znát i z pohádek Známe ji i z pohádek. Každoročně ji můžeme vídat jako princeznu Slavěnu z pohádky o Princi Bajajovi. Magda si měla zahrát taktéž v legendárním světovém filmu Sophiina volba. Nakonec jí však roli vyfoukla slavnější kolegyně Meryl Streep, která za ni získala Oscara. Nakonec se rozhodla s hereckou kariérou skončit a vydala se na dráhu političky. A to měla příležitost na roli ve slavném oscarovém snímku Kolja. „Politická pozice byla nejnáročnější. V divadle hrajete text, který napsal někdo jiný, jen ho tlumočíte. V diplomacii jste úředník. V politice jste sám za sebe, to je velká výzva," prozradila také. I kariéru velvyslankyně její manželství ustálo V soukromém životě byla dvakrát vdaná. S prvním manželem, hercem Dušanem Jamrichem, se rozvedla roku 1977. Druhý manžel, režisér, herec a spisovatel Milan Lasica, jí zemřel letos v červenci. Není tajemstvím, že Lasice toužil po její sestře, která ho ale nechtěla, tak dal nakonec šanci Magdě. A dobře udělal, byla to nakonec láska na celý život. Měli spolu dvě dcery - Hanku a Žofii. Když pracovala jako velvyslankyně, doma se moc neohřála, ale i to její manželství ustálo. Stejně jako její kandidaturu na prezidentku v roce 1999, kde skončila na třetím místě. Napsala též několik knih. Dále je předsedkyní ženského spolku Živena a vyučuje na CEVRO Institutu. I přes svůj věk se odpočívat rozhodně nechystá a my můžeme jen čekat, co nám tato šarmantní dáma ještě předvede. Zdroj: Krajské listy