Jelínek po usmrcení Ukrajince opět koncertuje: Nikdy však na nehodu nezapomene

Zdroj: Profimedia

Zpěvák legendární kapely Lunetic, kterou milovaly miliony českých dívek v devadesátých letech, neprožívá zrovna lehké období. Poté, co v květnu srazil a usmrtil autem muže, který přebíhal dálnici, se konečně vrátil na pódium.

Vše se zvrtlo v květnu, kdy se zpěvák Vašek Jelínek vracel z koncertu Leoše Mareše, kde vystupoval. Po cestě srazil na dálnici u Mladé Boleslavi chodce, který přebíhal dálnici. Sice za nehodu nemohl, ale při dechové zkoušce prý nadýchal 0,4 promile alkoholu.

Jelínek byl odvezen okamžitě na krev, protože tvrdil, že nic nepil. Pak se za spousty spekulací čekalo na výsledky. Vašek mezitím odjel na Ibizu, aby se z nehody, která stála lidský život, vzpamatoval.

„Vaškovi konečně přišly výsledky rozboru krve a jsou negativní,“ řekl před časem webu eXtra.cz manažer Zdeněk Obhlídal.

Výsledky alkoholu v krvi byly negativní

Vašek se po dovolené navíc musel vrátit na pódium, protože nasmlouvaná vystoupení nepočkají a rodinu za něco živit musí. Všichni ze zpěvákova okolí se ale shodují, že byl velmi nešťastný a uzavřel se do sebe. S novináři nekomunikoval vůbec.

„Vašek si ten zážitek i tak ponese do konce života, ale aspoň je očištěný a bude moci svobodněji dýchat. Dál pojedeme koncerty, kterých je nasmlouváno dost. Už jsme hráli minulý týden, a i když mu na duši nebylo nejlíp, je profík a a před fanoušky nedal na sobě vůbec nic znát, fanynky dostaly svou show. Ale někteří lidé by už mohli uvažovat o omluvě, když z něj už pomalu dělali nezodpovědného grázla,“ dodal Obhlídal.

K odběru krve se Jelínek přihlásil dobrovolně

Jelínek se k odběru krve přihlásil dobrovolně, protože se chtěl očistit, což se mu nakonec podařilo. K dobru lze navíc zpěvákovi přičíst i to, že se snažil sraženou osobu oživovat, co to jen šlo. Zpěváka se zastala i manželka, která potvrdila, že se nehodě nedalo předejít.

„Nedalo se tomu zabránit, byl to nějaký černě oblečený muž UA původu, který skočil Vaškovi přímo pod kola. Vůbec nebyl vidět,“ objevilo se v prohlášení na facebookové stránce skupiny Lunetic.

Nyní už má Jelínek to nejhorší za sebou, a i když ještě často na nehodu myslí, vrátil se konečně k normálnímu životu. Vystupuje, koncertuje a těší se na letní festivaly, kde chce opět přivést fanynky do varu.