Vašek Jelínek se zachoval u nehody jako hrdina: Přesto mu hrozí veliké problémy

Zdroj: Profimedia

Vašek Jelínek srazil minulý víkend nedaleko Mladé Boleslavi čtyřicetiletého muže přecházejícího dálnici. Zpěvák se pak snažil ze všech sil oběť nehody oživovat do příjezdu sanitky, bohužel jí ale nedokázal pomoci a osoba střet s dvěma auty nepřežila. I když udělal Jelínek pro muže maximum a podle rodiny ohrožoval i vlastní život, policisté u něj v krvi naměřili 0,4 promile alkoholu. Tento fakt může zpěvákovi pořádně zavařit.

Vašek Jelínek při cestě z koncertu Leoše Mareše v O2 areně prožil chvilky hrůzy, které se mu navždy vryly do paměti. Na dálnici mu v naprosté tmě vběhl chodec přímo pod kola a následně ho nárazem odmrštil do vedlejšího pruhu, kde muže přejelo druhé vozidlo. Podle dostupných informací měl ukrajinský občan přijít o nohu a jeho zranění nebyla slučitelná se životem.

Nyní se k celému incidentu poprvé vyjádřila manželka Jelínka na oficiálních stránkách kapely Lunetic.

"Nedá mi to, ale musím se vyjádřit k události, která se přihodila Vaškovi při zpáteční cestě z koncertu Leoše Mareše v O2 areně dne 14. 5. 2022, protože někteří novináři vypouští informace, které jsou vytržené z kontextu a vůbec se nezmiňují o hrdinském počínání našeho Vaška. Samozřejmě je Vašek z této situace zdrcený a chrání soukromí jak své, tak i celé rodiny. Informace o této události jsem dostal od Vaškovy ženy Marcely, která popisuje, jak k nehodě došlo," stojí v příspěvku, který napsal manažer skupiny Zdeněk Obhlídal. Podle Jelínkové, která byla osudný den na místě spolujezdcem, se její muž zachoval jako hrdina.

Vašek riskoval svůj život mezi auty

"Nedalo se tomu zabránit, byl to nějaký černě oblečený muž UK původu, který skočil Vaškovi přímo pod kola. Vůbec nebyl vidět," popsala Marcela Jelínková děsivý zážitek. Ani ona prý v rychlosti na dálnici nestihla registrovat přítomnost chodce. "Marcela, jako spolujezdec, ho také vůbec neviděla, ačkoliv seděla vepředu a dívala se na silnici," doplnil manažer Luneticu.

"Byl to okamžik a Vašek duchapřítomně strhnul volant, jinak kdybychom ho nabrali přímo, vlítnul by třeba do kabiny a to by mohl být náš konec," tvrdí zpěvákova manželka Marcela.

"Vašek ale zachoval chladnou hlavu a běžel bezprostředně po střetu zpět na místo nehody, vytáhl pána ze silnice sám a dával mu masáž srdce a poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranářů. Byla to opravdu neskutečná a pohotová reakce! Jinak všichni přihlíželi a neudělali nic. Jen Vašek se staral, odtáhl zraněného na okraj silnice i když riskoval život mezi projíždějícími auty. Pro mě to je hrdinský čin a myslím, že málokdo by se takto zachoval," brání Jelínková svého muže. Posouzení případu ale bude záležet hlavně na soudních znalcích.

Hrozí obvinění z trestného činu

Podle mluvčí středočeské policie Vlasty Suchánkové opravdu policie u Jelínka nalezla v krvi alkohol.

"Řidič, který se narodil v roce 1978, nadýchal 0,4 promile. Muži jsme odebrali řidičský průkaz. Šlo ale o orientační dechové zkoušky, nebudeme nic předjímat. Následoval samozřejmě odběr krve. Řidička druhého vozidla měla dechovou zkoušku negativní," potvrdila informaci webu extra.cz.

"Budou se řešit samostatně dvě věci: pohyb osoby po vozovce a případné řízení pod vlivem návykových látek," doplnila mluvčí. Pokud by soudní znalec uznal, že alkohol mohl ovlivnit reakce zpěváka za volantem, mohlo by to pro Jelínka znamenat veliké problémy a celý případ by se mohl posuzovat jako trestný čin. Jak znalec rozhodne, se ukáže až v příštích dnech. Zatím totiž stále probíhá vyšetřování.

Ještě minulý víkend se Lunetic radovali z comebacku, nyní řeší tragédii