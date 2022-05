Člen kapely Lunetic při cestě z koncertu usmrtil chodce, ten přebíhal dálnici

Zdroj: Profimedia

O víkendu v O2 areně zažila kapela Lunetic obrovský comeback na koncertě Leoše Mareše. Euforie i radost ale u Vaška Jelínka rychle opadla kvůli tragické události, která se odehrála při cestě domů. Zpěvákovi vběhl uprostřed dálnice pod kola neopatrný chodec, který svým zraněním na místě podlehl.

Když se po vydařeném vystoupení vracel Vašek Jelínek domů, ani ve zlém snu ho nenapadlo, čeho bude za pár okamžiků svědkem.

Cestou do Jablonce nad Nisou srazil zpěvák svým vozem čtyřicetiletého muže, který se pokoušel u benzinové pumpy v Mladé Boleslavi přeběhnout dálnici.

Za svůj neopatrný čin nakonec chodec zaplatil životem. Jelínek byl z celé události v šoku, přesto se ale předvedl jako hrdina, když těžce zraněného muže, který během nehody přišel o jednu nohu, do příjezdu záchranné služby oživoval. Jeho snaha bohužel nestačila a sražená osoba na místě zemřela.

Vina není na Vaškovi

Muž přecházel dálnici v místě, které k tomu rozhodně nebylo určeno a srazila ho hned dvě auta po sobě. První vůz byl právě Vaška Jelínka. Náraz pak chodce odmrštil do cesty dalšího vozu, který ho přejel.



"Chodec, ročník 1982, přecházel dálnici, kde ho nejprve v levém jízdním pruhu srazilo osobní vozidlo. Vlivem nárazu bylo tělo odmrštěno do pravého jízdního pruhu, kde ho další vozidlo přejelo," popsala policie Blesku hrůznou událost.

Podle svědka nehody byla chyba pouze na straně zesnulého muže, nikoliv řidičů, kteří při rychlé jízdě na dálnici neměli šanci na přítomnost chodce zareagovat. "Vina určitě není na Vaškovi. Deset minut oživoval chodce, který přišel srážkou o nohu. Vašek zachoval chladnou hlavu a dělal vše, co se dalo, až do příjezdu záchranky," popsal.

Jelínek odletěl na Ibizu

Podle informací policie je aktuálně případ v řešení a u zesnulého muže byla nařízena soudní pitva. Jelínek i druhý řidič museli podstoupit dechové zkoušky, které byly negativní.

Podle manažera kapely Lunetic, Zdeňka Obhlídala, je zpěvák z události zdrcený. "S Vaškem jsem mluvil. Je z toho nesmírně špatný a odmítá o celé záležitosti s kýmkoliv komunikovat. Jediné, co mi sdělil, že se moc snažil, aby toho pána za každou cenu udržel při životě. Už teď má z toho nesmírné trauma, které si ponese až do konce života. A to i přesto, že tragédii nemohl nijak zabránit a hlavně ji nezavinil," prozradil Obhlídal.

Jelínek hned druhý den ráno po nehodě odletěl na Ibizu. Dovolenou měl zpěvák již naplánovanou a možná si řekl, že u moře načerpá po děsivém zážitku čerstvou energii. Hrůzný moment ale ze své paměti již Vašek asi jen tak nesmaže.

Kapelu Lunetic zbožňovaly před dvaceti lety všechny dívky