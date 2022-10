Vašek Ševčík z dua Eva a Vašek vyhrál spor s kolegou, vysoudil statisíce!

Zdroj: Profimedia

Mezi hvězdami lidových písniček se odehrál soud. Spor z televize se přenesl až do soudní síně. Lídr skupiny Veselá trojka Pavel Krška se před šesti lety obul v TV Šlágr do Václava Ševčíka známého z populárního dua Eva a Vašek.

V pořadu Z očí do očí - Jak to bylo s Evou a Vaškem nařknul Krška pěveckého kolegu Ševčíka z toho, že je podvodník. Vytáhl i historku o tom, že připravil bývalého kamaráda a invalidního důchodce o spoustu peněz při nahrávání hudebního CD.

Soudní spor

Ševčík si obvinění nenechal líbit a hnal Krška k soudu. Policie Kršku trestně stíhala a soud ho následně odsoudil za pomluvu. Pro Vaška to ovšem bylo stále málo, a tak hnal spor až k civilnímu soudu. Blanenský soud přiklepl Ševčíkovi odškodné dvacet pět tisíc korun a omluvu. To pro něj ovšem bylo málo, neváhal a odvolal se. I Krška se svým trestem nesouhlasil, to ovšem ještě nevěděl, co ho čeká. Věc začal projednávat soud v Brně, který udělal daleko razantnější rozhodnutí. Senát odvolacího soudu v čele s Michalem Ryškou žalovaný výrok označil za dehonestující a způsobilý snížit vážnost poškozeného ve společnosti. Krška musí Ševčíkovi zaplatit dvě stě tisíc a sto dvacet tisíc za právníky.

Osobní zášť

Podle soudce se jednalo o vyřizování účtů. „Celkové vyznění pořadu i vystupování žalovaného v něm bylo jednoznačně ofenzivně zacíleno proti osobě žalobce. Žalovaný měl předem s sebou předmětné CD, kterého se výroky týkaly,“ řekl pro Právo. „Jde o zavedeného a stále aktivního hudebníka, činného v hudební sféře, oblíbeného zejména mezi seniory a milovníky dechovek, který má potenciál získat tímto způsobem finanční prostředky k náhradě újmy. V pořadu ostatně sám o svém hudebním uskupení Veselá trojka v té době prohlásil, že se sluní nahoře,“ dodal k výši odškodného soudce.

