Vašo Patejdl před smrtí uzavřel tajnou dohodu s Petrem Nagym

Zdroj: Profimedia

Podle portálu Nový čas zpěvák Vašo Patejdl po diagnostikování zákeřné rakoviny slinivky břišní uzavřel nepsanou dohodu se svým dlouholetým přítelem a kolegou, Petrem Nagym.

Hudební svět truchlí nad nečekaným odchodem zpěváka, skladatele a spoluzakladatele skupiny Elán, Vaša Patejdla, který nás opustil minulou sobotu. Přestože zpráva zasáhla fanoušky jako blesk z čistého nebe, zdá se, že samotný Patejdl tušil, že se jeho čas blíží.

Patejdl za sebe nabízel alternativu, kterou jeho management nabízel pořadatelům plánovaných akcí, na kterých měl původně vystoupit. Těžká nemoc ho přiměla ke zrušení desítek koncertů naplánovaných od září tohoto roku až do února 2025. Navzdory svému zdravotnímu stavu však Patejdl nechtěl nechat fanoušky zklamané a začal spolupracovat s Petrem Nagym.

"Jako varianta za pana Patejdla, aby organizátorům nevypadl nikdo z programu, jsme zvolili pana Nagyho. Byli jsme v kontaktu a byli jsme tak domluveni," prozradil pro cas.sk manažer zpěváka Jiří Strážnický. Nagy Patejdla ochotně zastoupil nejen z profesionálních důvodů, ale i z hlubokého přátelství, které ty dva spojovalo.

"Pro nás je pan Patejdl nenahraditelný, byl to náš velký kamarád, řekl bych, že až bratr a člověk, který nás spojoval. Je to pro nás velmi náročná situace, protože to byl člověk, který pro nás neskutečně hodně znamenal lidsky i umělecky," uzavřel Strážnický.