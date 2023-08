Vašo Patejdl měl se synem velké trable: Hádky kvůli budoucnosti!

Zdroj: Profimedia

Náhlý odchod slovenského hudebníka Vašo Patejdla je velkou ránou nejen pro jeho příznivce, ale pochopitelně i pro jeho nejbližší. Spoluzakladatel kapely Elán po sobě zanechal manželku Miluši a jejich společného syna Benjamína. Oba byli Patejdlovi jistě obrovskou oporou, je ale pravdou, že si otec se synem jednu dobu vůbec nerozuměl.

Neúnosné chvíle

O tom, nakolik byly vztahy mezi ním a synem vyhrocené, se v roce 2021 Patejdl rozpovídal pro Blesk. Tam uvedl, že se po pandemii koronaviru nemůže dočkat, až se bude moct vrátit do práci a řádit na pódiu, neboť už to doma začíná být k nevydržení. „Syn má takové těžší období, které je hodně náročné. Dává nám to pořádně vyžrat a nejde nic jiného než počkat, až ho to přejde,” postěžoval si muzikant, který dodal, že dříve by všechno spravila jedna facka, jenže nyní už to tak nefunguje.

Šikovný kluk

I přestože, že situace doma byla velmi náročná, ale Patejdl prozradil, že je na svého syna hrdý. „Na druhou stranu mi dělá radost, že je inteligentní a dobře se učí. Jen mi dělá starosti, že chce být youtuberem, ale snad ho to přejde,” vyprávěl. Lze tedy snadno vyvodit, že hlavní problémy pramenily z toho, že se zkrátka Petejdl obával o synovu budoucnost.

Nyní jsou všechny hádky a rozepře zapomenuty a zdrcená rodina se musí vypořádat s obrovskou ztrátou. Zprávu o tom, že muzikant odešel do hudebního nebe, zveřejnili členové kapely Elán. „S nekonečnou bolestí a prázdnotou v našich srdcích vám oznamujeme, že dnes 19. srpna 2023 nás v nočních hodinách po krátké a těžké nemoci navždy opustil mimořádný a vzácný člověk, náš celoživotní přítel, výjimečný a geniální hudebník a hudební skladatel megahitů světové úrovně Vašo Patejdl,” stojí na jejich sociálních sítích.