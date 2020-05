Ivana Gottová má velké starosti: Vzpomínkový koncert na manžela v ohrožení!

Aktuální situace s pandemií je taková, že hromadné akce jsou stále omezené na určitý počet osob, a omezen je nadále chod divadel, kin a dalších uzavřených veřejných prostor.

Lidé musí dodržovat dvoumetrový odstup, mít zakrytá ústa a dodržovat všechna nařízená opatření. Problém je, že nikdo neví, jak dlouho bude tento stav trvat!

Pokud by nedošlo k nějakému masivnějšímu rozvolnění, koncert Karla Gotta v prosinci je vážně ohrožen a pro Ivanu Gottovou je to obrovský stres, což prý potvrdil i její známý serveru Blesk.cz! "Ivana má nyní velké starosti, neví, co bude," napsal zmíněný deník. Vdova totiž možná bude muset rozhodnout, zda udělat koncert pouze pro omezený počet diváků, a nebo plánované akce úplně zrušit, což rozhodně nebude lehká volba…