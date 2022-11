Vím, že to sleduješ: Vignerová po noci s Kolečkem sdílela tajemné video

Zdroj: Profimedia

Když za dramatických okolností odešel režisér Petr Kolečko od své partnerky a matky jeho syna Jiříka, Anety Vignerové, modelka mohla rozchod jen stěží rozdýchat. Jenže podle fotografií, které sdílel web eXtra.cz, se nyní zdá, že se dvojice začala opět sbližovat. Vše ale nakonec může být jinak.

Aneta Vignerová ještě před pár týdny prohlašovala, že se svým bývalým partnerem, Petrem Kolečkem, který ji opustil kvůli Denise Nesvačilové, vychází jen v rámci syna. Podle fotografií, které zveřejnil web eXtra.cz, to ale vypadá, že si k sobě opět našli cestu. Dvojice se celý večer v jednom z pražských barů prakticky nehnula od sebe, několikrát se objali, políbili a nakonec spolu zmizeli v taxíku. Že by se konal velký návrat a dvojice začala nanovo? Spíše ne.

Vzkaz pro Kolečka?

Krátce poté, co se zprávy o dostaveníčku Petra Kolečka a Anety Vignerové začaly objevovat v médiích, sdílela modelka na sociální síti video terapeutky Andrey Kašové, která k sérii černobílých záběrů přidala český překlad populárního porozchodového audio záznamu TikTokerky Leny Karly.

„Vím, že to sleduješ. Kontroluješ mě, jestli jsem bez tebe šťastnější. Vždycky jsi říkal, že budu. Řekl jsi spoustu věcí, abych tě milovala. Abych tě nenáviděla. Ztratila jsem to, kým jsem byla, když jsem se tě snažila udržet. Jít dál neznamená, že jsem zapomněla. Neznamená to, že vymažu to, co jsme měli. Jen to méně bolí, co si pamatuju. Ano, jsem šťastnější,” zazní na konci videa, které Aneta Vignerová přesdílela a který je podle svého obsahu stoprocentně adresován bývalé lásce.

Prý jen náhodné setkání

Aneta Vignerová vyvrací, že by mezi ní a Kolečkem došlo k obnovení jejich vztahu, a stojí za tím, že na sebe zkrátka jen narazili. „Určitě jsme se vášnivě nelíbali. Prostě jsme se náhodou potkali. Nebyl sám, byl se svou společností. A nevrátili jsme se k sobě. Nezpochybňuju, že toho člověka mám ráda, ale to setkání opravdu nebylo plánované,” reagovala na dotaz eXtra.cz. Vzhledem k tomu a také videu, jež se objevilo na jejích sociálních sítích, lze tedy usoudit, že se žádný velký návrat nekoná.