Budeme moct o Velikonocích na chalupu? Opozice je pro!

Blíží se Velikonoce a všichni s napětím očekávají, jak vláda rozhodne ohledně prodloužení nouzového stavu. Deníkem oslovení opoziční lídři souhlasí s názorem epidemiologa Petra Smejkala, že by majitelé chat či chalup mohli odjet ve dnech volna na své nemovitosti. O všem se rozhodne během dnešního jednání vlády.

Dnes by měli poslanci rozhodnout o žádosti Babišovy vlády prodloužit nouzový stav o dalších třicet dní. Ten aktuální měl končit 28.03, tedy tuto neděli.

Vládě by další nouzový stav umožnil především omezit pohyb obyvatelstva mezi okresy. Kabinet to zatím vnímá jako nezbytný krok k tomu, aby se epidemie dál nešířila.

I když se čísla nakažených po třech týdnech tvrdého lockdownu výrazně snížila, počet hospitalizovaných osob je stále vysoký. Cílem je dostat situaci pod kontrolu a k tomu je potřeba hlavně ulevit přeplněným nemocnicím. Z aktuálních 8500 hospitalizovaných by se chtěla vláda dostat na 3000 pacientů, dřív je prý na jakékoliv rozvolňování příliš brzy. Opozice s tím ale nesouhlasí.

Petr Smejkal cestování doporučuje, stojí za ním i několik lídrů opozičních stran

Meteorologové sice předpovídají na Velikonoce chladnější počasí, to ale chataře neodrazuje od vidiny příjemně strávených svátků mimo město.





Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček společně s ministrem zdravotnictví Janem Blatným jsou proti cestování mimo trvalé bydliště zásadně proti, vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal má zcela opačný názor.



"Když lidé vyjedou z města na Velikonoce jednosměrně na svoji chatu a zůstanu tam, policie by to měla umožnit. Všichni bychom se měli snažit být venku, v přírodě. Čili nebýt zavření mezi čtyřmi zdmi, ale nepotkávat se," řekl Smejkal v rozhovoru pro Deník. Stejný názor má i většina předsedů opozičních stran.







Ivan Bartoš už návrh představil Janu Blatnému před týdnem, odmítl ho

Šéf Pirátské strany nedávno kontaktoval Jana Blatného s požadavkem ohledně cestování chatařů, prý ale neuspěl. "My jsme o našem požadavku nechat lidi vycestovat na jejich nemovitosti říkali panu ministru Blatnému již minulý týden, ale odmítl to," tvrdí Bartoš.

K němu se přidávají i další. "Po celou dobu se domnívám, že zákaz cestování mezi okresy je neúčinný a nesmyslný. Lidé by měli mít možnost opustit svůj byt a jezdit na chaty a chalupy, na svoji zahrádku, nijak by to nezvýšilo riziko a všichni by se v této těžké době cítili o něco lépe," říká předseda ODS Petr Fiala.

Podobně se vyjádřila také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Vláda by obecně měla jednotlivá opatření dělat méně šikanózní a více dávající smysl, protože jinak podrývá ochotu lidi je dodržovat," opřela se do vládních opatření.

Debaty o prodloužení nouzového stavu budou nejspíš ještě dlouhé a plné emocí. Jak nakonec vláda rozhodne, se dozvíme během dnešního dne.

Zdroj: Youtube