Velikonoce podle slavných: Něrgešová vyzrála na koledníky, má pro ně překvapení

Velikonoce si snad nikdo nedokáže představit bez mazance a velikonočního beránka, moderátorka Laďka Něrgešová jde ale ještě dál. Pro koledníky, kteří k ní zavítají s pomlázkou, totiž chystá poměrně netradiční cukroví.

Zatímco některé hospodyňky mají pro koledníky připravená nabarvená vajíčka nebo panáka něčeho ostřejšího, moderátorka Laďka Něrgešová se snaží všem příchozím nabídnout něco netradičního a nápaditého. Na svém Instagramu se proto podělila o skvělý recept na mrkvové rohlíčky, kterým říká příhodně „mrkvíky”. „Velmi dobré jednohubky, třeba na Velikonoce pro koledníky,” napsala k receptu.

Výslužka pro koledníky

Na „mrkvíky” Laďky Něrgešové si připravte 3 mrkve, 250 gramů hladké mouky, 120 gramů ztuhlého másla, 3 lžíce zakysané smetany, 30 gramů moučkového cukru, 1 lžičku citronové kůry, 1 lžičku skořice a povidla na náplň.

V první řadě si nastrouhejte mrkev najemno a smíchejte ji se všemi ostatními ingrediencemi kromě povidel. Vytvořte tak pevné těsto, které zabalte a dejte jej odpočívat do chladničky alespoň na 2 hodiny. Pak jej vyndejte na pomoučenou pracovní plochu a rozdělte ho na 4 stejně velké části. Každou část rozválejte do kruhu a ten rozřízněte na 8 trojúhelníků. Každý trojúhelník naplňte povidly a stočte jej tak, aby vznikl rohlíček. Rohlíčky před pečením potřete rozšlehaným vajíčkem a vložte je do trouby vyhřáté na 170 stupňů Celsia zhruba na 15 minut. Po upečení je nechte vychladnout a poprašte je moučkovým cukrem.

Milovníci tradic

Laďka Něrgešová si zkrátka na Velikonoce potrpí a kromě „mrkvíků” připraví také mazanec a beránka. Beránka svým blízkým nachystala také Nikol Leitgeb, která kromě něj upekla dětem i velikonoční perníčky. Ne všichni ale budou dodržovat známé tradice. Například Simona Krainová je totiž už nějaký ten pátek s rodinou v Karibiku, kde stráví i Velikonoce. Tam se budou muset obejít bez pomlázky i typického beránka z třeného těsta.