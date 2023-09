Soukup Mátlovou učaroval: Zpěvačka opustila Janečka po šestnácti letech

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup je opět single. Mediální magnát a právník nemá ovšem o náklonost žen nouzi. V minulosti randil hned s několika známými kráskami. Nejdéle vydržel po boku půvabné herečky Kateřiny Brožové.

Jednu dobu to vypadalo, jakoby měl Soukup slabost pro blondýnky. Sexy Kateřinu Brožovou vystřídala operní pěvkyně Tereza Mátlová. Ta opustila kvůli Soukupovi vlivného producenta Františka Janečka velmi rychle.

Rychlý spád

Po boku Soukupa se stabilně objevovala Kateřina Brožová. Ta byla jeho partnerkou od roku 2013 až do roku 2018. Na jeho televizi měla dokonce vlastní pořad. Jejich rozchod byl pro všechny velké překvapení, jednu dobu se dokonce spekulovalo o svatbě. Hvězda seriálu Pojišťovna štěstí si své soukromí nyní velmi hlídá, za to Soukup začal plnit přední stránky bulvárních deníků. Velké emoce vyvolal jeho vztah s Terezou Mátlovou. Operní pěvkyně kvůli majiteli TV Barrandov opustila dlouholetého partnera Františka Janečka. S muzikálovým producentem žila šestnáct let. „O tom, že navázala romantický vztah s panem Soukupem, mě informovala a já její rozhodnutí respektuji, dále její osobní život nepotřebuji komentovat,“ prohlásil tehdy pro Blesk Janeček. Vztah Soukupa a Mátlové vydržel ovšem pouhé tři a půl měsíce. Po rozpadu jejich vztahu se spekulovalo o tom, že se operní diva vrátila k Janečkovi. Vlivný producent se ovšem už nějakou tu dobu po boku Mátlové neobjevuje.

Hořký konec a nová výzva

Po rychlorandění s Mátlovou zabrousil Soukup do zcela jiných vod. Ulovila ho kontroverzní modelka a influencerka Agáta Hanychová. Jejich vztahu od samotného začátku věřil jen málokdo. Poté, co oznámili rozchod, začaly vyplouvat na povrch informace o údajné nevěře Soukupa. Ve hře se opět objevila operní pěvkyně Tereza Mátlová. „Agáta oznámila rozchod, s Agátou netvoříme pár. S údivem jsem sledoval, kolik nenávisti kolem mě je. Jak jsem byl Agátě nevěrný, jak zkrachujeme. Přijde mi to přes čáru. Prý jsem byl Agátě nevěrný s Terezou Mátlovou. Neviděl jsem ji rok a půl. Nevím, co to má znamenat. Někdo si to vymyslel, aby mi ublížil a také Agátě. To mě štve,“ řekl s údivem Soukup na TV Barrandov.

Jak to tak vypadá, i přes všechny randící neúspěchy je Soukup stále velmi žádaným. Na mediálního magnáta si brousí zuby bejvalka Karlose Vémoly Zdena Černá alias Lulu. Pár měsíců zpět dokonce vyzvala Agátu Hanychovou na zápas do klece organizace RedFace. Nyní po rozchodu Soukupa a Hanychové Lulu nebrání nic v cestě a tak se do lovu opřela se vším všudy. Čerstvě rozešlého Soukupa pozvala veřejně na rande. "A tobě, Jaromíre, bych chtěla dát malé překvapení. Budeš tam mít rezervovaný VIP stůl přímo u klece, abys to všechno mohl vidět zblízka, takže určitě doufám, že přijdeš a že se zúčastníš pak té afterparty, takže se uvidíme tam,"vyzvala ho na svém Instagramu. Jestli se mediální magnát nechá zlákat další půvabnou blondýnkou, je zatím ve hvězdách.