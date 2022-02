Karlos Vémola řádil s kráskami v casinu, doma pak Lele vyznával lásku

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola a Lela Ceterová se po nedávném skandálu snaží všem dokázat, že je jejich vztah zalitý sluncem. Zápasník MMA ale nezapře svou slabost pro ženy a o víkendu na křtu casina v Táboře se opět tulil hned k několika slečnám. Po příchodu domů pak Terminátor vyznal Lele lásku a předvedli divokou líbačku, kterou samozřejmě oba sdíleli na svých Instagramech.

Mýdlová opera v podání Karlose Vémoly a Lely Ceterové pokračuje. Extravagantní dvojka poslední týdny plnila bulvární titulky hlavně díky údajné nevěře Lely, se kterou přišel zoufalý bijec na svém instagramovém účtu.

Ceterová následně podala trestní oznámení na Vémolu za napadení a tvrdila, že ji Karlos zbil, i když držela syna Rockyho v náruči. Po několika dnech od skandálu odjeli partneři na usmiřovací dovolenou do Dubaje a od té doby opět oba postují na sociální sítě zamilované posty a vyznávají si lásku.

Obnovený vztah ovšem nebrání MMA zápasníkovi v tom, aby vymetal společenské akce, kde se na něj lepí ženy jako na magnet. Nejinak tomu bylo o víkendu na křtu nového casina v Táboře. Vémola byl jako vždy obklopen kráskami, doma ale své činy ihned vyžehlil vášnivou líbačkou s Lelou, kterou nazval svou životní láskou.

Vášnivá líbačka

"No já se mám na co těšit, až přijedu domu," napsal Karlos Vémola ironicky pod víkendovou fotografii se slečnami. Zápasník naznačoval, že Lela nejspíš nebude ze snímku příliš nadšená, nakonec ale po příjezdu domu dostal na přivítanou pusu, za kterou by se nemuseli stydět ani aktéři filmů pro dospělé.

Vémola samozřejmě vášnivou líbačku s Ceterovou natočil, a předešel tím případným spekulacím o další krizi. K videu připsal romantický popisek: "Láska mého života".

Aby Terminátor doladil rodinné štěstí, rozhodl se navíc do svého proslulého Vémolandu pořídit další zvíře.

Otevíračku casina si Vémola evidentně užil

Do Vémolandu míří druhý lev

Karlos Vémola je velikým nadšencem do chovu exotických zvířat. Bijec už má doma například lvici, dva krokodýly, klokana, žraloky a mnoho dalších nezvyklých mazlíčků. K těm nyní přibude ještě druhý lev, tentokrát ale půjde o samce.

Zda bude roztomilé lvíčátko stmelovacím prvkem ve vztahu, který zatím připomíná jízdu na horské dráze, ukáží příští dny a týdny…

Vémola je vždy středem pozornosti žen, ustojí to jeho vztah?