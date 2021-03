Vémola nazval milenky košťaty: S Lelou otevřeně promluvili o rozchodu

MMA zápasník Karlos Vémola a jeho partnerka Lela si v minulosti prošli dost krušným obdobím. Bojovník byl své přítelkyni nevěrný, té nakonec s jeho zálety došla trpělivost a rozhodla se od Vémoly odejít. Dnes jsou však opět spolu a vypadají šťastněji než kdy dřív. K problémům se však v rozhovoru pro Blesk vrátili, aby vyvrátili nejrůznější spekulace.

O jejich rozchodu, křivdách a Karlosových milenkách se napsalo již mnoho. Jednu dobu to dokonce vypadalo, že je mezi zápasníkem MMA Karlosem Vémolou a slovenskou playmate Lelou Ceterovou definitivní konec. Dnes jsou však partneři opět spolu a rozhodli se společně promluvit pro deník Blesk a Sport o problémech, které před časem sužovaly jejich vztah.

Jsou to košťata

Jedním ze zásadních zlomů ve vztahu Vémoly a Ceterové byly jeho nevěry, na které mu partnerka přišla. V souvislosti s nimi často padala dvě jména – Lulu a Kristhin. Vémolu jen zmínka o dívkách zarazila. „Vůbec se nechci k těm košťatům vyjadřovat,” řekl jen stroze. „Já už se nedívám do minulosti. Udělala jsem za tím tlustou čáru. Řeším to, co je teď, a to je pro mě priorita. Teď jsme skutečně šťastní, je nám spolu super a užíváme si to. Tak by to mělo být,” komentovala nevěry Lela.

Problémy se ale kdysi natolik nakupily, že se Lela rozhodla svého partnera opustit. „Někdy se to ve vztahu prostě stává. Byly k tomu důvody, proč jsem to udělala. Jednoduše, nějak to tehdy bylo, a proto jsem to udělala. Nechci to ale víc rozpitvávat,” řekl ještě v rozhovoru pro Blesk.

Zakázané ovoce nejvíc chutná

Karlos přiznal, že měl z odchodu partnerky zpočátku velkou radost, neboť si své žití začal představovat jako jednu velkou párty. Postupem času ale začal přicházet na to, že mu partnerka velmi chybí. „Zakázané ovoce nejvíc chutná. Když tady Lela bydlela, tak mě párty život bavil, když tu nebyla, vůbec mě to nezajímalo. Bylo tady smutno,” přiznal otevřeně Vémola.

Největší lítost ze ztráty partnerky však přišla po zápase s Mikuláškem. Vémola totiž neměl s kým slavit a seděl sám doma. „A do toho měla hned den po tom Lela vlastní vánoční focení, kde jsem viděl na Instagramu jenom ji a Lili. To byl taky smutný pocit. Že bylo první vánoční focení a bez táty,” mluvil o svých pocitech.

Nakonec se k sobě tedy dvojice vrátila a oba září štěstím. Uznali rovněž, je že rozchod velmi posílil a pomohl jim přehodnotit životní priority. „Neřešili jsme věci společně, teď ano. Oba jsme si zkrátka potřebovali uvědomit určité věci. Teď se mnohem víc bavíme, jsme spolu rádi,” dodal ještě Vémola na závěr.