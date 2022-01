Nevěrník Vémola: Jednu zval do Prahy přes sociální sítě, druhé smažil palačinky

Zdroj: Profimedia

O tom, že Karlos Vémola neudrží zapnutý poklopec, si cvrlikají i vrabci na střeše a nejedna žena, která ráda zajde do baru v Dlouhé ulici, Terminátorovo loudění zažila na vlastní kůži. Jeho oficiální partnerka Lela zpočátku dělala, že o ničem neví, ale pak ruply nervy i jí. Nevěrný jí byl totiž bijec už několikrát.

Karlos Terminátor Vémola si rád hraje na milujícího otce a věrného manžela, který svou drahou polovičku obdarovává luxusními a drahými dárky, aby jí ukázal, že je pro něj důležitá. Zdání ale klame a jak se Lela už několikrát vyjádřila, Karlos jí s dětmi ani domácností nepomáhá, domů se vrací v noci a to v dosti podroušeném stavu a prý na ni měl dokonce vztáhnout ruku, když chovala jejich měsíčního syna Rockyho.

Na první nevěru Lela Karlosovi přišla, když byla těhotná. Jednalo se tenkrát o fitness barbie Zdeňku Černou, která si nechává říkat Lulu a s plastickými operacemi nemá, stejně jako matka jeho dětí, problém. Není tedy divu, že vysportovaná postava, velká prsa a dlouhá blond hříva Vémolu zaujaly natolik, že neodolal a Ceterovou podvedl.

Vémola si Lulu pozval do Prahy přes Facebook

Lulu tenkrát tvrdila, že jí bojovník napsal na Facebook a následně ji pozval do Prahy na svůj zápas. Tam se sice vyskytovala i těhotná Lela, ale i tak si pár našel čas na románek, který nebyl ten večer rozhodně poslední.

"Věděla jsem, že má přítelkyni, ale zrovna jsem byla nezadaná, a tak jsem to brala jako dobrodružství. Nijak mi to nevadilo," svěřila se Blesku Lulu.

Dobrodružství ale bylo u konce, když se o románku Lela dozvěděla, dala Karlosovi nůž na krk. Následovala omluva, dary a žádost o ruku doprovázená obrovským diamantem. No a to silikonová sexbomba, která má peníze až na prvním místě, nemohla odmítnout.

Podle milenky však ani poté vztah neskončil a pouze ho přerušila pandemie koronaviru.

"Zatím jsme se ale nescházeli, protože byla epidemie. Já jsem v Německu, kde žiji. Chtěl mě navštívit, ale neletělo žádné letadlo. Potom jsme na měsíc kontakt neměli a teď zas ano a ptal se, kdy přijedu do Česka," prozradila sportovkyně.

Další milence prý smaží palačinky

Není to však jediná nevěra, která se na zápasníka MMA provalila. Dokonce se ví ještě o dvou dalších ženách, které prošly Vémolovou postelí. Jejich totožnost však nikdy nevyšla na veřejnost, protože se jedná o kamarádky bývalé účastnice reality show Vyvolení Evy Feuereislové. Ta na ně sice práskla, že jde o Vémolovy milenky, ale co jsou zač, odmítla novinářům sdělit.

"Jedná se o moje kamarádky a nerada bych zrazovala jejich důvěru. Znám je osobně. Za jednou dokonce chodí pravidelně a dělá jí pomyšlení. Třeba i smaží palačinky,“ směje se Plastic Queen Evča v rozhovoru pro eXtra.

Karlos ale samozřejmě tvrdí, že to není pravda a že pro něj existují jen děti a Lela. A byla to právě ona, kdo se postaral o poslední aféru, kdy od Vémoly s dětmi utekla a tvrdila, že ji zápasník fyzicky i psychicky napadá. Vypadalo to na končenou. Nakonec ale vzala polovinu svých nařčení i Vémolu zpět a vyrazili slepovat svůj vztah do Dubaje. Jako už milionkrát předtím.

Jedno je jisté, Karlos se nikdy nezmění a nad hlavou mít svatozář nebude. Lele ale za to, aby dělala, že nic neví, platí život v nebývalém luxusu. A samozřejmě má také jistotu, že o děti bude vždy královsky postaráno a nikdy nebudou materiálně strádat.