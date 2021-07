Bude to Karlosův konec? Raper Marpo se utká s Vémolou v O2 areně

Už je to oficiální. MMA bojovník Karlos Vémola se střetne v boxerském duelu s hudebníkem a zápasníkem Marpem. Zápas se uskuteční 13. listopadu v O2 areně. Novinku se diváci dozvěděli v pražském klubu Goldfingers Prague na Noci s Terminátorem, kde Vémola oslavil šestatřicáté narozeniny.

Během večera Karlos Vémola nejdříve zavzpomínal na důležité chvíle svojí kariéry a pak se dozvěděl, že ho čeká další velká zkouška. Těsně před koncem programu k němu přišli na pódium promotéři organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný a Pavol Neruda, a řekli mu, že se na podzim uskuteční dlouho plánovaný boxerský zápas Vémola vs. Marpo.

„Znamená to pro mě velkou životní výzvu. A zase můžu dokázat sám sobě a všem lidem, co říkají, že se jen válím a nic neumím. Chci předvést, že box prostě umím, i když ho nepoužívám," uvedl ke střetu Vémola pro web isport.blesk.cz. Zároveň dodal, že celý život dělá kombatový sport, zápas, klec, ale ještě nikdy neměl postojový souboj. „Je to challenge, kterou absolutně nepotřebuju, mohl bych zůstat v tom, v čem se cítím pohodlně, ale já mám výzvy rád a bude to veliká zkušenost," těší se fighter.

Box, svatba a další dítě

Vémola počítá s tím, že oznámení o boxerském střetnutí změní jeho dosavadní plány. „Všeho budu muset nechat a začít se připravovat pouze na box, což mi stejně do budoucna pomůže i v MMA kariéře," uvažoval bojovník. „A doufám, že to pro mě znamená i money fight, zatím nejlépe zaplacený zápas na půdě Česka a Slovenska," dodal Karlos. Toho kromě přípravných tréninků brzy čeká svatba se snoubenkou Lelou Ceterovou a narození druhého společného potomka. Pár už vychovává rok a půl letou dcerku Lili.

A jak se k zápasu se slavným bojovníkem staví soupeř Otakar Petřina alias Marpo? „Chci ukázat, že zpěvák porazí jedničku bojových sportů u nás. Což bude Karlosův konec," uvedl rapper sebevědomě a doplnil, že si chce spravit chuť po Rytmusovi a ukázat, jak na tom boxersky je. „Já nemám co ztratit. Jsem rád ten ´underdog´a dám do toho všechno!" slibuje hudebník, jehož partnerkou je zpěvačka Lenny.

Můj kluk ti vymlátí zuby

Marpa bude na zápas trénovat i slavný americký boxer Shannon Briggs. Ten sice pogratuloval Karlosovi k narozeninám, nezapomeněl ale přidat výhružný vzkaz. „Všechno nejlepší, šampione. Jsou to tvoje poslední narozeniny, tak si je pořádně užij. Hodně štěstí, budeš ho potřebovat, protože můj kluk Marpo ti vymlátí všechny zuby," snažil se fightera postrašit. „Půjdeš k zemi hezky rychle. Marpo tě připraví o tvůj úsměv. A hádej co, já budu v jeho rohu. Do toho, šampione!"

Akce v pražském klubu Goldfingers Prague představila Vémolu v jiném světle, než jak ho fanoušci většinou znají. Diváci se ho proto mohli ptát na to, co je zajímá. Radim Tauchen, který podobné programy už organizoval se světoznámými hvězdami jako je Arnold Schwarzenegger nebo Mike Tyson, je s průběhem večera nadmíru spokojený. „Pro nás je vždy důležité přiblížit danou osobnost, její emoce, pocity. Aby dotyčný lidem přiblížil maximálně svůj příběh," řekl Tauchen pro web isport.blesk.cz.

Fanoušci se těší na dlouho očekáváný boxerský zápas.