Tohle, že je Venca ze Slunce, seno? Broněk Černý na premiéře muzikálu překvapil

Zdroj: Profimedia

Ženy se o něj tehdy praly, nyní by ho možná ani nepoznaly. Herec Broněk Černý se od dob natáčení komedií Slunce, seno pořádně změnil, a to nejen vzhledově. Zatímco v minulosti mu nevadilo poskakovat před kameru, dnes už o slávu zájem nemá.

Krátká kariéra

Hereckou kariéru pověsil Broněk Černý dávno na hřebík. Dalo by se říct, že hned po dotočení Slunce, seno, erotika. Po komediích Trošky se objevil už jen v pár nevýrazných rolích, začal se živit jako řidič kamionu. Nyní se ovšem ukázal na veřejnosti, a to u příležitosti premiéry muzikálu Slunce, seno, jahody v Hudebním divadle Karlín. Představení se mu velmi líbilo a dokonce se vyfotil s muzikálovým Vencou, kterého hrál Filip Hořejš. Od natáčení legendární komedie uběhlo už více než čtyřicet let. Troška si během své bohaté kariéry na Černého vzpomněl, a to když natáčel Kameňák, tam si legendární Venca zahrál menší roli.

Návrat slavných postav

To ostatní herci z komedií Slunce, seno neváhali a objevili se přímo na jevišti akorát v nových rolích. Jaroslava Kretschmerová tentokrát neztvárnila sekretářku Evíka, ale populární drbnu Kelišovou. V muzikále se také objevil Pavel Kikinčuk, který před čtyřiceti lety hrál vysokoškoláka Šimona Pláničku, který okouzlil celou vesnici tím, že propojil kulturu s dojením krav. Na divadelních prknech ovšem hraje manžela Škopkové. O překvapení se postarali tvůrci muzikálu tím, že do role korpulentní Škopkové obsadili Ivu Pazderkovou a Adélu Gondíkovou. Nejednoho člověka při pohledu na hubené herečky napadlo, jak asi bude vypadat jejich kostým.

"Měli jsme zkoušky kostýmů, docela mě vyděsila velikost podprsenky, kterou bych měla asi mít, abych se přeci jen Škopkové trochu přiblížila, a mezi námi, docela bych i brala, aby se to u mě tak trochu nahoře přifouklo,“ uvedla Gondíková pro kafe.cz ještě před premiérou.