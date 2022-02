Vendula Pizingerová po boku manžela jen kvete, fotka z postele hovoří za vše

Zdroj: Profimedia

Vendula Pizingerová si odjela užívat romantiku se svým manželem Josefem a synka nechali na hlídání babičce. Ředitelka nadace sledujícím prozradila, jaký je její recept na šťastné manželství.

Vendula Pizingerová je po boku svého o šestnáct let mladšího manžela šťastná, jako nikdy dřív. Ačkoliv si v minulosti zakladatelka Kapky naděje sáhla na dno a zažila velice bolestivé ztráty, třetí manželství jí zatím skvěle funguje.

Za svou odvahu pořídit si potomka na prahu padesátky se stala Pizingerová vzorem pro další ženy, které se nebojí jít proti proudu vstříc svému štěstí. Na spokojeném vztahu je ale podle Venduly potřeba pravidelně pracovat a proto s Josefem vyrazili na výlet pouze sami, bez syna, aby si užili romantické chvilky.

"Manželství je oběd, který začíná dezertem, říkají někteří, úplně si to nemyslím. Moje máma vždycky říkala, že je třeba pěstovat sdílení, kooperaci, blízkost, lásku a vše, co k tomu patří a jen ve dvou. Bez nikoho. V tomto šrumci, co teď žijeme, je to tak potřebný a uklidňující," odtajnila Pizingerová svůj recept na funkční vztah.

Vendula Pizingerová si s manželem dopřává pravidelnou romantiku

Veliká láska, tajná svatba a nečekané miminko

Vendula Svobodová se za Josefa Pizingera provdala v roce 2017 na tajném obřadu. "Nikdo nevěděl, že se budeme brát. Všechny naše kamarády jsme pozvali k nám na zahradu na grilovačku. Pro některé to bylo překvapení, jiní to čekali, ale myslím, že všichni byli dojatí. Pojali jsme to takovou punkovou formou, ale všechno mělo své náležitosti, které skutečná svatba má mít," prozradila tehdy Blesku vdova po Karlu Svobodovi.

Manželé se tři roky po svatbě dočkali společného syna, kterého Vendula porodila ve svých osmačtyřiceti letech.

Před lety Pizingerová přišla o dceru Klárku, která podlehla leukémii. Na počest holčičky založila Pizingerová nadaci Kapka naděje, která pomáhá zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby a nádorovými onemocněními.

Pizingerovi mají bezproblémové manželství